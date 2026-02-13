"Планирани жертви, за да се стигне до нещо по-голямо": Бойко Станкушев за случая "Петрохан-Околчица"

Някой не много интелигентен в ДАНС е нарушил правилата и е задържал сигналите и разследването. Това мнение изрази лицето на неправителствената организация АКФ (Антикорупционен фонд) Бойко Станкушев в ефира на Нова телевизия относно случая "Петрохан-Околчица" и подадените сигнали за престъпление още през 2022 г. Той изрази възможността това да са "планирани жертви, за да се стигне до нещо по-голямо, с цел достигане до "по-голяма риба", за което ние не знаем и само гадаем".

Той обърна внимание и на думите на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и (уж временния) ръководител на ДАНС Деньо Денев още в самото начало, след като се е съобщило за три трупа, че правят изявления, в които казват неща, които по принцип трябва да станат ясни в хода на разследването. "Те обаче няма откъде да знаят за евентуални педофилски мрежи, освен ако не става дума за оперативни данни", смята журналистът.

Бившият следовател и прокурор Бойко Найденов обясни, че още в началото е била изпусната една реплика, че е имало сигнали за нещо. "И тогава задавахме въпроси какво е това престъпление, защо ДАНС се е занимавал и защо прокуратурата не е действала. Някой прокурор, някой по веригата не си е свършил работата и това трябва да се каже конкретно", каза той.

Попитан може ли тези хора да са били вербувани, той отговори, че е напълно възможно, но категорично заяви, че не може, ако те са извършили престъпление, да си мълчиш. "Ако има данни за престъпление, трябва да се повдигне обвинение. Трябва да се види кой точно е прикрил тези сигнали. Това е проверка, която се прави за три дни", обясни бившият следовател.

Станкушев обясни, че някой над тези служители може да прикрие това престъпление. "Защо, след като е имало сигнали, нищо не е предприето? Защото някой го е спрял. Те са ги използвали като аргумент за нещо, поради което не са ги осветлили и тук е въпросът за какво – за канал за дрога (или нещо друго)", попита той.

"За мен това мълчание по случая е недопустимо. Можеше да се направи нещо, за да бъдат спасени 15- и 22-годишните момчета", заяви Найденов.