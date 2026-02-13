След вноса на работници отвън: Обмисляме да внесем и ученици от чужбина

Авангардна идея за справяне с регионален дефицит на ученици чрез "внасяне" на деца от други държави беше предложена официално в Родопите.

Учениците след 7 клас в област Смолян са намелели с 21% през последните 4 години, съобщи Никола Запрянов – началник на Регионално управление по образованието (РУО) – Смолян.

Данните бяха представени по време на заседание на Областна комисия по заетостта, на което беше обсъдено и съгласувано предложението за държавен план-прием за учебната 2026/2027 година.

Още: Учене чрез преживяване, по-малко учебен материал и час по ментално здраве: Спешните задачи на дневен ред в училище

Демографска криза, ще внасяме ученици от Гърция

Основният проблем пред образователната система в региона е демографската криза и трайното намаляване на броя на децата, заяви заместник-областният управител Андриян Петров.

Той обяви, че се обсъждат различни възможности, включително привличане на деца от пограничните села в Гърция, които в известна степен владеят български език и биха могли да бъдат включени в образователния процес у нас.

Подобна мярка би могла да даде възможност и на техните родители да работят на територията на страната, категоричен е Петров.

Още: На фона на функционалната неграмотност, призив към родителите: Карайте децата на четат на глас!

"Ако не се вземат сериозни мерки в много кратък срок, перспективата за следващите 5–10 години не е добра", предупреди той.

5% годишен спад

Никола Запрянов допълни, че в сравнение с предходната учебна година, когато са били реализирани 35 паралелки, за учебната 2026/2027 година се предлага с една по-малко – общо 34 паралелки за областта. През миналата година завършващите 7 клас са били 673 ученици, а през настоящата – 652. План-приемът е изготвен въз основа на предложенията на училищата.

Тенденцията от последните години се запазва, като спадът на броя на учениците продължава, обобщи Запрянов.

Източник: БГНЕС

Още: Учители по математика: Учениците ще се провалят на новия и изненадващ изпит след 10 клас

Като основни причини той посочи високата миграция, високата смъртност, ниската раждаемост и неблагоприятната икономическа ситуация, свързана с доходите на населението.

По последни данни в област Смолян се обучават около 8500 ученици, като броят им намалява средно с около 5% годишно. "Тази година учениците в 7 клас са 673, а първокласниците – 580. Това означава, че вече падаме под 600 ученици на поколение", уточни началникът на РУО, цитиран от БТА.

Заместник-областният управител Андриян Петров посочи още, че върху демографските процеси влияние оказват несигурната политическа обстановка, липсата на инвеститори, ограничените икономически възможности в региона, както и нагласите на т.нар. Gen Z поколение, което отлага създаването на семейства и раждането на деца.

От своя страна Запрянов подчерта, че съществува добра връзка между образователните институции и работодателите, които от години търсят конкретни кадри. В тази връзка училищата и професионалните гимназии насочват обучението към професии с очакван недостиг или със защитен характер.

В областта функционират две училища с дуално обучение – професионалната гимназия по електротехника в Девин с паралелка, свързана с производството и бутилирането на минерална вода, както и гимназията по техника и технологии в Смолян с паралелка по електротехника, реализирана с партньорството на EVN.