Оставката на Румен Радев:

След вноса на работници отвън: Обмисляме да внесем и ученици от чужбина

13 февруари 2026, 8:33 часа 416 прочитания 1 коментар
След вноса на работници отвън: Обмисляме да внесем и ученици от чужбина

Авангардна идея за справяне с регионален дефицит на ученици чрез "внасяне" на деца от други държави беше предложена официално в Родопите.

Учениците след 7 клас в област Смолян са намелели с 21% през последните 4 години, съобщи Никола Запрянов – началник на Регионално управление по образованието (РУО) – Смолян.

Данните бяха представени по време на заседание на Областна комисия по заетостта, на което беше обсъдено и съгласувано предложението за държавен план-прием за учебната 2026/2027 година.

Още: Учене чрез преживяване, по-малко учебен материал и час по ментално здраве: Спешните задачи на дневен ред в училище

Демографска криза, ще внасяме ученици от Гърция

Основният проблем пред образователната система в региона е демографската криза и трайното намаляване на броя на децата, заяви заместник-областният управител Андриян Петров.

Той обяви, че се обсъждат различни възможности, включително привличане на деца от пограничните села в Гърция, които в известна степен владеят български език и биха могли да бъдат включени в образователния процес у нас.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Подобна мярка би могла да даде възможност и на техните родители да работят на територията на страната, категоричен е Петров.

Още: На фона на функционалната неграмотност, призив към родителите: Карайте децата на четат на глас!

"Ако не се вземат сериозни мерки в много кратък срок, перспективата за следващите 5–10 години не е добра", предупреди той.

5% годишен спад

Никола Запрянов допълни, че в сравнение с предходната учебна година, когато са били реализирани 35 паралелки, за учебната 2026/2027 година се предлага с една по-малко – общо 34 паралелки за областта. През миналата година завършващите 7 клас са били 673 ученици, а през настоящата – 652. План-приемът е изготвен въз основа на предложенията на училищата.

Тенденцията от последните години се запазва, като спадът на броя на учениците продължава, обобщи Запрянов.

Източник: БГНЕС

Още: Учители по математика: Учениците ще се провалят на новия и изненадващ изпит след 10 клас

Като основни причини той посочи високата миграция, високата смъртност, ниската раждаемост и неблагоприятната икономическа ситуация, свързана с доходите на населението.

По последни данни в област Смолян се обучават около 8500 ученици, като броят им намалява средно с около 5% годишно. "Тази година учениците в 7 клас са 673, а първокласниците – 580. Това означава, че вече падаме под 600 ученици на поколение", уточни началникът на РУО, цитиран от БТА.

Заместник-областният управител Андриян Петров посочи още, че върху демографските процеси влияние оказват несигурната политическа обстановка, липсата на инвеститори, ограничените икономически възможности в региона, както и нагласите на т.нар. Gen Z поколение, което отлага създаването на семейства и раждането на деца.

От своя страна Запрянов подчерта, че съществува добра връзка между образователните институции и работодателите, които от години търсят конкретни кадри. В тази връзка училищата и професионалните гимназии насочват обучението към професии с очакван недостиг или със защитен характер.

В областта функционират две училища с дуално обучение – професионалната гимназия по електротехника в Девин с паралелка, свързана с производството и бутилирането на минерална вода, както и гимназията по техника и технологии в Смолян с паралелка по електротехника, реализирана с партньорството на EVN.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Училища Смолян МОН образование ученици
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес