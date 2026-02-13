От 176 лв на 202 евро: Манолова бясна на 28-секундните ИТН, че скрили заседание в НС, за да няма оплаквания от сметките за ток

Бившият омбудсман и настоящ председател на "Изправи се.БГ" Мая Манолова разкритикува остро председателката на комисията по енергетика в парламента Павела Митова от ИТН, "известна с провеждането на 28-секундни заседания", която е "скрила" заседание на комисията, за да не могат граждански организации да изразят недоволството си от високите сметки за ток на домакинства от цялата страна.

Манолова препупреди, че ако институциите не вземат адекватни мерки по въпроса, скоро площадите на България ще се напълнят отново с протестиращи хора.

Сметка от 176 лв на 202 евро

Манолова, в своя пост във Фейсбук, показа фактурата на семейство, което е получило шокиращо висока сметка за ток през първия месец на година.

"Ето така изглежда сметка за ток през януари, сравнена със сметка на същото домакинство през декември - от 176 ЛЕВА става 202 ЕВРО!", написа тя.

"Освен това според ЕРП-то потреблението на това двучленно семейство нараства от 783 кВтч до 1792 кВтч или с 1009 кВтч, което е 128,86% ръст!!! Абсурд!", категорична беше Манолова.

Скритото заседание, за да няма "кой да задава въпроси"

Манолова заяви, че тя и нейният екип са щели да покажат тази фактура, както и десетки други, по време на изслушването на министъра на енергетиката, шефа на КЕВР и ЕРП-тата в комисията по енергетика в парламента.

Това обаче не се е случило, защото изненадващо, достъпът на граждански организации е бил ограничен.

"Но председателката на комисията Павела Митова от ИТН, известна с провеждането на 28-секундни заседания, вчера за по-сигурно реши да скрие и на тъмно да проведе комисията - в 18:45 ч. вечерта, без да допусне граждански организации и потребители. Разбира се - за да има кой да зададе въпросите, касаещи всички българи", възмути се Манолова.

"Освен това щяхме да настояваме КЕВР да се разпореди на ЕРП-тата да коригират обжалваните нелепо високи сметки, а докато трае проверката, токът на домакинствата да не се прекъсва", заяви още тя.

Манолова предупреди, че ако скоро няма адекватни действия, "гражданите в цяла България ще излязат на протест, както направиха хората от Силистра и Шумен през изминалата седмица".