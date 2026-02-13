Войната в Украйна:

В напуканото от метрото училище: Учениците учат в столовата, а скоро - и на двора

13 февруари 2026, 9:25 часа 421 прочитания 0 коментара
В напуканото от метрото училище: Учениците учат в столовата, а скоро - и на двора

В столичното 93 СУ "Александър Теодоров – Балан", където още през есента се появиха огромни пукнатини в следствие на строежа на метрото, вече над 2 месеца учениците от 3 и 4 клас провеждат занятията си в столовата.

Пукнатините са по фасадата на едно от крилата на сградата.

Още през есента е станало ясно, че засегнатото крило не може да бъде използвано, заяви Методий Методиев, родител на ученик. Училищното ръководство, твърди родителят, е положило усилия да реорганизира учебния процес и да осигури алтернативни помещения, но част от децата са били преместени в столовата.

Още: При строителството на метрото не е засегната нито една сграда: "Метрополитен" увери

Класове се редуват да учат в столовата на ротационен принцип

Доскоро в столовата са учили два от четвъртите класове. Сега, след началото на втория срок, е направена ротация, при която третите класове са заели мястото им, а четвъртокласниците са се върнали в класни стаи.

Има обаче недоволство сред родителите, които се чудят защо се налага подобна мярка и колко време ще продължи тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Родителите искат да получат конкретна информация за краткосрочните действия – кои класове ще бъдат включени в ротацията и за какъв период, както и за дългосрочните планове за решаване на проблема. Искат също достъп до документите от извършените огледи и становищата на ангажираните институции.

Още: Заради метрото: Страх, че столично училище ще падне

По думите на директора на училището Евдокия Георгиева малкото крило на сградата е затворено, а в него са се намирали 5 класни стаи. Към момента всички налични помещения в основната сграда са усвоени, а временното обучение в столовата е единственият възможен вариант, предаде бтв.

Георгиева потвърди за ротацията, уточнявайки че от 9 февруари третите класове са преместени в столовата, а четвъртите вече учат в стандартни класни стаи.

Източник: БГНЕС

Решение все още няма, скоро учебният процес ще бъде изнесен в двора на училището

Зам.-кметът на София по образование Десислава Желязкова посочи, че както Столичната община, така и Регионалното управление на образованието следят ситуацията. Тя твърди, че в наложилата се извънредна ситуация обучението в столовата е било най-добрият възможен вариант, за да се гарантира присъствен учебен процес.

Още: "Метрополитен": Пукнатините в столичен блок не са от строителството на метрото

През декември излезе конструктивен доклад, според който отварянето на фугата и пукнатините са резултат от комплексни фактори – слаба почва и извършено отводняване, като има и връзка със строителните дейности по метрото.

Общината е измислила друго краткосрочно решение - инсталиране на модулни класни стаи в двора на училището. Те ще представляват сглобяеми конструкции, оборудвани с отопление, климатизация, интерактивни дъски, нови чинове и столове.

По план тези модулни класни стаи бъдат поставени до края на месеца и тогава вече учениците няма да се налага да учат в столовата.

Окончателно решение какво ще се случи с проблемното крило все още не е взето. Има вариант за укрепване и надстрояване с още два етажа. Другата опция е събаряне и изграждане на изцяло нова сграда, която да увеличи капацитета на училището. В момента там учат близо 900 ученици, а желаещите са над 1000.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
учебен процес училище Пукнатини ученици 93 СУ
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес