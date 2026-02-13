Директори на културни институти с остра позиция към властта: Виждат пренебрежение към труда на артистите

Директорите на осем държавни културни институти в страната се обединиха в обща позиция, в която изразяват загриженост за отношението на властта към сценичните изкуства. Те посочват натрупаните проблеми, свързани с развитието и дейността на сектор "Сценични изкуства". В общата позиция се включват директорите на Народен театър "Иван Вазов", Сатиричен театър "Алеко Константинов", Театър "Българска армия", Младежки театър "Николай Бинев", Драматичен театър "Н. О. Масалитинов" – Пловдив, Държавен музикален и балетен център – София, Театрално-музикален продуцентски център – Варна и Софийска опера и балет.

В позицията се казва, че сценичните изкуства не трябва да бъдат разглеждани "като тежест за държавния бюджет, а като стратегическа инвестиция за духовното развитие на нацията и съхраняването на обществените ценности в дългосрочен план". "Изразяваме остро несъгласие със системното неглижиране на творческата и оперативна дейност на всеки отделен културен институт. Не сме съгласни с политиката на поредното управление, което демонстрира липса на ценностна оценка на театралното изкуство и пренебрежително отношение към труда и професионализма на хората, заети в театралното изкуство", се казва още в разпространената позиция.

Снимка: Софийска опера и балет

Директорите на културните институти заявяват категоричното си несъгласие с омаловажаването на труда на артистите и резултатите, които се постигат за развитието на българската култура и за духовния живот на обществото. Те не са съгласни и с функционирането на сектора, което продължава без утвърдена национална стратегия и устойчиви приоритети. "Това създава несигурност и демотивация в театралната общност. Липсата на национална визия и ясно дефинирани и устойчиви механизми за развитие, обрича сценичните изкуства на криза".

В позицията се казва още, че в неработещата и остаряла нормативна уредба страда "липсват ясно разписани правила за устойчиво финансиране, прозрачни критерии за оценка на дейността и гаранции за дългосрочна стабилност на културните институти". Според директорите бюджетът за сценични изкуства не се разработва съгласно приложимата нормативна уредба и това "поставя организациите в състояние на невъзможност да покриват разходите си и да осъществяват пълноценно своята дейност".

Какви са исканията

В позицията се посочват конкретни искания, които, ако не доведат до конкретни действия в разумен срок, ще принудят директорите на културните институти да използват "всички законови форми за защита на институциите, които ръководим, и на хората, които работят в тях".

Исканията са за:

цялостна промяна в Закона за закрила и развитие на културата, отчитаща спецификата на дейността на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства;

разработване на изцяло нова, прозрачна и справедлива методика за финансиране, отговаряща на съвременните икономически реалности, на инфлационните процеси и на необходимостта от устойчиво развитие на сектора;

ясно разписани критерии и правила за дейността, както на държавните културни институти и на общински културни институти, така и на частните театрални формации и школи, гарантиращи равнопоставеност, професионални стандарти и качество;

отговорно отношение, професионален диалог и конкретни действия;

в кратък срок да бъде иницииран открит и професионален диалог с участието на представители на Министерството на културата, Министерството на финансите, парламентарната комисия по култура и директори на държавните културни институти;

създаване на работна група с ясен мандат и конкретен срок за изготвяне на предложения за законодателни промени и нова методика за финансиране;

в проекта за държавен бюджет да бъдат предвидени реалистични средства, съобразени с икономическата обстановка, инфлацията и реалните разходи за издръжка на културните институти.

