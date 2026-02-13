Спорт:

Любовта на Зейн Малик се оказа илюзия

13 февруари 2026, 9:18 часа 0 коментара
Любовта на Зейн Малик се оказа илюзия

Любов или илюзия? Това е въпросът, който отново излезе на преден план, след като Зейн Малик направи едно от най-откровените си признания досега. В подкаста "Call Her Daddy" (от 11 февруари) той говори не просто за миналото си, а за начина, по който разбира любовта днес - като нещо, което се променя, узрява и понякога се оказва различно от това, което сме вярвали. По повод свое изказване от 2024 година, когато в предаването "The Zach Sang Show" заяви: "Не знам дали някога наистина съм бил истински влюбен.", сега Малик даде повече яснота за чувствата си. 

"Моето разбиране за любовта непрекъснато се развива. В онзи момент може би съм мислел, че това е любов, но когато пораснах, осъзнах, че може би не е било. Може би е било страст. Може би е било нещо друго. Не чувствам, че е било любов.", коментира той относно бившата си половинка и майка на детето му - Джиджи Хадид.

Още: Ева Мендес разкри от кого ревнува любимия си Райън Гослинг

Певецът беше честен: "Винаги ще обичам Джи, защото тя е причината детето ми да е на този свят, и изпитвам огромно уважение към нея. Винаги ще я обичам, но не знам дали някога съм бил влюбен в нея."

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Малик, който има 5-годишна дъщеря Кай от Хадид, допълни: "Обичам я страшно много, но не, не мисля, че съм бил влюбен в нея в онзи момент", цитират го от "People". 

Раздялата

Връзката им започна през 2015 г. и бързо се превърна в една от най-обсъжданите в света на шоубизнеса. Общи появи на бляскави събития като Met Gala, фотосесии, публични признания за чувства - всичко изглеждаше като модерна любовна приказка.

Но през 2021 г. приказката приключи. След появата на обвинения, свързани със скандал между Малик и майката на Хадид, двойката се раздели. Певецът отрече обвиненията, но прие съдебно решение, включващо пробация. Въпреки напрежението, и двамата демонстрираха желание да запазят цивилизовани отношения в името на дъщеря си.

Още: След Кейти Пери: Орландо Блум си хвана млада манекенка (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Зейн Малик Джиджи Хадид
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес