Любовта на Зейн Малик се оказа илюзия

Любов или илюзия? Това е въпросът, който отново излезе на преден план, след като Зейн Малик направи едно от най-откровените си признания досега. В подкаста "Call Her Daddy" (от 11 февруари) той говори не просто за миналото си, а за начина, по който разбира любовта днес - като нещо, което се променя, узрява и понякога се оказва различно от това, което сме вярвали. По повод свое изказване от 2024 година, когато в предаването "The Zach Sang Show" заяви: "Не знам дали някога наистина съм бил истински влюбен.", сега Малик даде повече яснота за чувствата си.
"Моето разбиране за любовта непрекъснато се развива. В онзи момент може би съм мислел, че това е любов, но когато пораснах, осъзнах, че може би не е било. Може би е било страст. Може би е било нещо друго. Не чувствам, че е било любов.", коментира той относно бившата си половинка и майка на детето му - Джиджи Хадид.
Zayn Malik tells ‘Call Her Daddy’ that he loves Gigi Hadid, but doesn’t think he was ever in love with her:— Pop Base (@PopBase) February 11, 2026
“My understanding of love is always developing. At that moment in time, I might’ve thought it was love, but as I’ve gotten older, I’ve realized maybe it wasn’t. Maybe it… pic.twitter.com/XLO4PYmI6p
Още: Ева Мендес разкри от кого ревнува любимия си Райън Гослинг
Певецът беше честен: "Винаги ще обичам Джи, защото тя е причината детето ми да е на този свят, и изпитвам огромно уважение към нея. Винаги ще я обичам, но не знам дали някога съм бил влюбен в нея."
Малик, който има 5-годишна дъщеря Кай от Хадид, допълни: "Обичам я страшно много, но не, не мисля, че съм бил влюбен в нея в онзи момент", цитират го от "People".
Раздялата
Връзката им започна през 2015 г. и бързо се превърна в една от най-обсъжданите в света на шоубизнеса. Общи появи на бляскави събития като Met Gala, фотосесии, публични признания за чувства - всичко изглеждаше като модерна любовна приказка.
Zayn Malik Explains Why He Doesn’t Think He Was ‘Ever in Love’ With Gigi Hadid https://t.co/UE9hHQPQBb— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) February 12, 2026
Но през 2021 г. приказката приключи. След появата на обвинения, свързани със скандал между Малик и майката на Хадид, двойката се раздели. Певецът отрече обвиненията, но прие съдебно решение, включващо пробация. Въпреки напрежението, и двамата демонстрираха желание да запазят цивилизовани отношения в името на дъщеря си.
Още: След Кейти Пери: Орландо Блум си хвана млада манекенка (СНИМКИ)