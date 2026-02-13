Най-страхотното или най-гадното капучино на света: Модел от Беларус (ВИДЕО)

Да ставаш рано сутрин не е любимо занимание за много хора. Има и такива, които обичат да го правят – да са живи и здрави. Но да си поспиш повече и после блажено да се попротягаш си е нещо, което наистина не знам кой отказва.
Твърде често обаче не можем. И за да се събудим, ползваме помощни средства – най-често кафе или капучино. Но в Беларус преобърнаха представата как да пием капучино – може да се кажае в изпълнение и на заръката, че закуската е най-важното ядене за деня.
За какво става въпрос – капучино в печено пиле. Не "с печено пиле", "в". Определено уникален вкус – а кой как го приема е въпрос на светоусещане
A portal to hell has opened: A place in Belarus has been discovered where they make "kurachino" — cappuccino inside a rotisserie chicken.— NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2026
Is it a unique idea or a food perversion? pic.twitter.com/fNH3kSaSa8