Най-страхотното или най-гадното капучино на света: Модел от Беларус (ВИДЕО)

13 февруари 2026, 8:44 часа 0 коментара
Да ставаш рано сутрин не е любимо занимание за много хора. Има и такива, които обичат да го правят – да са живи и здрави. Но да си поспиш повече и после блажено да се попротягаш си е нещо, което наистина не знам кой отказва.

Твърде често обаче не можем. И за да се събудим, ползваме помощни средства – най-често кафе или капучино. Но в Беларус преобърнаха представата как да пием капучино – може да се кажае в изпълнение и на заръката, че закуската е най-важното ядене за деня.

За какво става въпрос – капучино в печено пиле. Не "с печено пиле", "в". Определено уникален вкус – а кой как го приема е въпрос на светоусещане

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
