Методът на огледалната манифестация: Как да промените живота си

Има нещо почти древно в акта на изправяне пред собственото отражение. Много преди „манифестация“ да се превърне в хаштаг в социалните медии, огледалата са били третирани като портали, места, където хората са спирали, дишали и са се срещали със себе си без шума на външния свят. Методът на огледална манифестация произлиза от същия този инстинкт. Той е прост, мощен и леко неудобен в началото, най-вече защото премахва всички места, които обикновено се криете.

В основата си, огледалното проявление не е свързано с убеждаване на вселената да ви даде нещо. Става въпрос за убеждаване на по-дълбоката, по-тиха част от вас, че най-накрая сте готови за това. Когато говорите с отражението си, вие не просто повтаряте утвърждения; вие преобразявате образа за себе си, който умът ви използва, за да реши какво заслужавате, какво преследвате и какво тихо саботирате. Превъртете надолу, за да прочетете повече...

Какво всъщност е

Манифестацията, във всякаква форма, работи върху смесица от психология и енергия: това, което очаквате, често е това, което създавате. Методът на огледалото приема тази идея и я изостря. Когато погледнете в собствените си очи и изразите намерението си, мозъкът го регистрира по различен начин, по-сериозно, по-лично. Това вече не е фантазия; това е декларация, направена лице в лице.

Мислете за това като за емоционално синхронизиране. Ако вътрешният ви диалог е пълен със съмнения, външната реалност ще го отрази.

Но ако застанете пред огледало, с отпуснати рамене, стабилен поглед и кажете нещо от рода на „Влизам във версията на себе си, която привлича подкрепяща любов“ или „Парите текат към мен, защото вече не се свивам от талантите си“, вие разказвате на подсъзнанието си нова история. И подсъзнанието, с упоритата си лоялност, започва да се държи така, сякаш тази история вече е истина.

Защо огледалата притежават сила

Огледалата прекъсват автопилота. През по-голямата част от деня препускате през мисли, задачи и емоции, без да спрете, за да ги регистрирате. Но огледалото ви спира. Не можете да откъснете поглед от изражението си. Не можете да избягате от дискомфорта си или от проблясъка на надежда в очите си. Огледалата изискват присъствие, а проявлението, и истинското проявление, работи само когато сте напълно присъстващи.

Съществува и енергийният ъгъл. Много духовни традиции третират огледалото като символ на яснота и самосвидетелстване. Когато застанете пред него с намерение, вие влизате в диалог със собственото си енергийно поле. Вие не питате вселената там; вие активирате вселената тук вътре.

Как да го практикуваме

Методът е красиво минималистичен. Не са необходими свещи, кристали или драматични ритуали - само огледало и желание да се покажеш честно.

Започнете, като си намерите тих момент. Ранната сутрин е подходяща, защото умът ви все още не е събрал шума от деня. Застанете или седнете пред огледалото. Поемете бавно въздух. Вместо да се впускате директно в „положителни твърдения“, дайте си секунда, за да срещнете погледа си. Само това може да ви заземи.

След това, кажете намерението си. Бъдете достатъчно кратки, за да не се разсейвате. Сегашното време работи най-добре, защото сигнализира за готовност, енергията ви се променя в момента, в който говорите, сякаш версията, която искате да бъдете, вече съществува.

Ако има недостатък, който ви обсебва, обърнете го. Кажете обратното. Ако чувствате „Не съм уверен/а“, опитайте „Нося се с лекота“. Ако искате парите да се чувстват по-малко хлъзгави, използвайте „Парите текат към мен като въздух - без усилие, постоянно, естествено“. Ако сте се борили с представата си за себе си, кажете на отражението си: „Аз съм красив/а отвътре и отвън.“ Огледалото не е тук, за да съди точността; то е тук, за да подсили възможностите.

Няколко примера, ако искате нещо просто за начало:

„Готов съм за здравословна любов.“

„Вярвам, че възможностите ме намират.“

„Превръщам се в човек, който процъфтява.“

Кажи го така, сякаш го мислиш, дори и все още да не го вярваш напълно. Вярата идва по-късно. Изявлението идва сега.

Обърнете внимание какво се появява: леко съмнение, искра увереност, лека болка в гърдите. Вие не се опитвате да се борите с тези чувства. Вие ги учите в нова посока.

Правете това ежедневно в продължение на поне 21 дни. Малките промени се натрупват, стойката ви се омекотява, решенията ви се изострят, мислите ви стават по-малко хаотични. И някъде по средата на този тих ежедневен ритуал ще осъзнаете, че проявлението вече е в движение, защото вие сте в движение.