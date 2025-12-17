Еврото не е марсианска валута: Николай Василев за ползите от смяната на лева с евро

Еврото за нас тежи повече. По същия начин, по който 20 европейски държави, които се гордеят с еврото, по същия начин и България ще започне да се гордее. През 2026 година, когато гражданите отидат в Европа и навсякъде ни гледат с уважение, ще се усети, че нещата са добри. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев пред bTV.

Нищо лошо няма да се случи

Той увери, че нищо лошо няма да се случи в България с приемането на еврото.

"Последният гвоздей за еврото беше забит от Сергей Станишев и Ивайло Калфин, но почвата беше подготвена отпреди това", напомни Николай Василев.

Според него европейците са искали на банкнотите "евро" да се пише на латиница и на гръцки.

Николай Василев бе категоричен, че еврото е българско. "Реформаторските правителства на Иван Костов и Симеон Сакскобургготски ни докара само до границите на Европейксия съюз. Бюджетите на Асен Василев ни изкараха от еврозоната за 3 години и накрая влизаме с 15-годишно закъснение", коментира Василев.

Според него причините България да не е в еврозоната през последните 15 години е, че на последните правителства не им е дремело за еврозоната.

Той увери, че никой няма да пострада или да стане по-беден с еврото. Николай Василев подозира силен туристически сезон през 2026 година в България заради Шенген и еврозоната. И подчерта, че еврото е сигурна и стабилна валута, а не "някаква марсианска".

