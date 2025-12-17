NYT: САЩ и Европа са готови с план за подкрепа на Украйна след войната

Съединените щати и европейските страни са изготвили два документа, в които са очертани плановете за подкрепа на Украйна след постигане на мирно споразумение. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници. Планът предвижда укрепване на въоръжените сили на Украйна, разполагане на европейски войски в страната за възпиране на ново нашествие и по-широко използване на американското разузнаване.

Друга част от споразумението, която източниците на изданието описват като „оперативен документ между военните“, съдържа по-подробна информация. По-конкретно, тя очертава как американските и европейските войски ще си сътрудничат с украинските въоръжени сили, за да предотвратят опитите на Русия да завземе повече територии.

Още: ЕС и САЩ готови с гаранциите за сигурност на Украйна: Ето какво предлагат

Отбелязва се, че все още нито един документ не е публикуван. Според източници, запознати с въпроса, обаче, планът съдържа „конкретни директиви, предназначени да успокоят Украйна в различни сценарии на евентуално руско нашествие“. Неназован американски служител отбеляза, че той „много конкретно“ описва как да се възпрат по-нататъшни руски атаки и да се накаже Москва, ако те се случат. По-специално, в документа се отбелязва, че основен приоритет е увеличаването на числеността на украинските въоръжени сили до 800 000 души в мирно време. По време на войната числеността на украинската армия се увеличи до почти 900 000 души.

Още: Зеленски: Страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят военнослужещи в Украйна

Но такава сила би изисквала „постоянна и значителна подкрепа“ от Украйна. Европейският дипломат заяви, че документът изброява „много специфични“ подробности за военното оборудване, от което се нуждае Киев. Той обаче не уточни какво е то.

Изданието съобщава също, че документът описва водена от Европа военна сила, която ще помага на Украйна, действайки на вътрешно ниво, за да гарантира въздушната и морската сигурност. Няма подробности за това кои държави ще разположат войски в Украйна. Очаква се те да бъдат базирани в западната част на страната.

Още: Германски военен експерт: Русия вече е разположила 360 000 войници край границите на НАТО

Същевременно се очертава как Съединените щати ще помогнат за идентифициране на опитите на Русия да организира операции под фалшив флаг, които биха могли да ѝ дадат претекст за възобновяване на военните действия срещу Украйна. За първи път от дълго време европейски представители декларират добро сътрудничество с американските преговарящи и президента Тръмп. „Виждаме реален и конкретен напредък. Този напредък стана възможен благодарение на координираните действия на Украйна, Европа и Съединените щати“, отбеляза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Още: България и още 7 държави повишават готовността за отбрана на Източния фланг