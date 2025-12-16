Спорт:

Украйна порази ключов обект на руската ракетна артилерия в Донецка област (ВИДЕО)

Украински дронове удариха окупирания Донецк. От съобщения в социалните мрежи става ясно, че е атакуван заводът за въглищно машиностроене „Петровски“.

На 16 декември през нощта подразделения на Силите за специални операции са ицвършили удари по цели на противника във временно окупираната територия на Донецката област, като използваха щурмови дронове FP-2.

В село Благодатно е атакуван склад за съхранение на системата за реактивна артилерия БМ-27 „Ураган“, както и екипите, управляващи тези системи.

