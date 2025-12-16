Украйна порази ключов обект на руската ракетна артилерия в Донецка област (ВИДЕО)

Украински дронове удариха окупирания Донецк. От съобщения в социалните мрежи става ясно, че е атакуван заводът за въглищно машиностроене „Петровски“.
It is reported that drones visited occupied Donetsk. Allegedly, the Petrovskiy Coal Engineering Plant was attacked.
На 16 декември през нощта подразделения на Силите за специални операции са ицвършили удари по цели на противника във временно окупираната територия на Донецката област, като използваха щурмови дронове FP-2.
On the night of December 16, units of the Special Operations Forces carried out strikes on enemy targets in the temporarily occupied territory of the Donetsk region using FP-2 attack drones.
In the village of Blagodatne, the SOF targeted the storage site of the BM-27 "Uragan"…
В село Благодатно е атакуван склад за съхранение на системата за реактивна артилерия БМ-27 „Ураган“, както и екипите, управляващи тези системи.
More footage of the UAV strike in Donetsk.