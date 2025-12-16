3 начина да се почувствате щастливи през декември

Празничният сезон носи объркваща смесица от емоции. Това, което може да изглежда като „най-прекрасното време от годината“ за един човек, може да бъде изтощително за друг, особено когато човек е подложен на постоянен стрес. С нарастващата самота, експертите призовават хората съзнателно да увеличат радостта в живота си.

Кои три прости стъпки ще ви помогнат да станете много по-щастливи през декември, споделя руският психолог проф. Соня Любомирска, позовавайки се на съвети от изследователи.

Съвременни предизвикателства: самота и стрес

Не само празничният сезон, но и общото напрежение в обществото води до повишени нива на стрес.

Американската психиатрична асоциация проведе проучване „Здрав ум“ и установи, че 41% от възрастните казват, че очакват повече стрес по време на празниците тази година, отколкото миналата. 46% от възрастните се притесняват, че няма да могат да си позволят подаръци за Коледа.

Една трета от анкетираните признават, че самотата им причинява най-много тъга и тревожност. Експертите отбелязват, че напоследък самотата се разпространява много бързо по света, затова е много важно да увеличите радостта в живота си - както по време на празниците, така и по всяко друго време на годината.

„Ключът към щастието е чувството за любов и връзка с другите хора“, казва професорът от Калифорнийския университет, доктор на науките от Станфордския университет и изследовател на щастието Соня Любомирска.

Тя предлага три прости, но ефективни действия, които са „наистина мощни начини да станете по-щастливи“. Чувството за обичаност и свързаност е ключово, казва тя, дори във времена на повишен стрес и тревожност.

3 ефективни начина да се почувствате по-щастливи през декември

Проведете смислен разговор с друг човек. Професорът твърди, че най-сигурният начин да станете по-щастливи е да се свързвате с други хора. А най-добрият начин да осъществите тази връзка е чрез разговор: с партньора си, с детето си, с приятел или дори със сервитьора или продавача.

Разговорът не е нужно да бъде дълъг. Дори 15 минути са достатъчни, за да се получи положителен резултат. Основното е да се уверите, че водите смислен разговор, а не повърхностен. Изследователят предлага да обмените впечатления от книга, която току-що сте прочели, или филм, който сте гледали.

Задавайте въпроси, които ще насочат разговора напред, като например: „Кое беше най-хубавото нещо, което ти се случи тази година?“ или „Какво очакваш с най-голямо нетърпение през следващата година?“ Не забравяйте да изслушате внимателно отговора на събеседника си.

Практикувайте благодарност. Благодарността има много ползи, включително чувство за щастие и по-силни връзки с другите. Любомирска препоръчва този навик на всеки, който иска да се чувства по-щастлив.

Тази практика може да изглежда като обаждане на любим човек или изпращане на съобщение с думите „Мислех си за теб“.

Важно е да изразите искрената си благодарност за каквато и роля да е изиграл този човек в живота ви. Това е малък, но изключително силен емоционален жест.

Направете добро дело. Изследванията потвърждават, че вършенето на добри дела или щедростта са сигурен начин да се чувствате по-щастливи. Любомирска подчертава, че всяко действие, което прави деня на друг човек по-добър, ще проработи.

Това може да бъде голям жест (като например да помогнете на приятел да се премести или да се включите като доброволец) или да направите малък жест (като искрен комплимент, плащане на кафето на непознат или окажете помощ на възрастен човек при носене на багажа му). Дори и най-малкият акт на щедрост подобрява настроението не само на получателя, но и на дарителя.

