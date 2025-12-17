Погребаха първата от жертвите на кървавия атентат в Сидни

Първата от 15-те жертви на терористична атака по време на еврейски фестивал край Сидни беше погребана, предаде ДПА. Погребалната служба за равин Ели Шлангер се проведе в сряда в синагогата „Хабад“ в Бонди, на около един километър от мястото на нападението на едноименния плаж. Според съобщенията в медиите, 41-годишният е бил баща на пет деца, включително новородено. Редица политически фигури присъстваха на службата, включително бившият премиер Скот Морисън. Още: Равносметката в Сидни: Над 100 изстрела за 6 минути от баща и син. Свински глави на мюсюлманско гробище

Нападението

Снимка: Getty images

Още: "Национален герой": Австралийският премиер към мъжа, нахвърлил се върху терорист (ВИДЕО)

При нападението в неделя загинаха 15 души, а десетки бяха ранени. Двадесет и двама ранени остават в болница, девет от които в критично състояние.

Разследващите съобщиха, че нападателите са 50-годишен мъж и неговият 24-годишен син. Бащата е бил застрелян от полицията на място, а синът му е бил откаран в болница с тежки наранявания.

Според австралийските медии се очаква полицията да разпита младия мъж по-късно в сряда. Според тях той е имал дългогодишни връзки с членове на австралийска мрежа от поддръжници на терористичната групировка „Ислямска държава“.

Официалните представители потвърдиха убежденията си за идеологията на заподозрените. Премиерът Антъни Албанезе заяви, че твърденията им се основават на събрани доказателства, включително "наличието на знамена на "Ислямска държава" в иззетия автомобил".

Албанезе и ръководителите на някои австралийски щати се ангажираха да затегнат и без това строгите закони за оръжията – реформи, които биха били най-мащабните от 1996 г., когато стрелец уби 35 души в Порт Артър, Тасмания. Оттогава масовите стрелби в Австралия са рядкост.

25 души продължават да са в болница, а 10 от тях са в критично състояние. Трима от пострадалите са настанени в детска болница. Убитите са на възраст от 10 до 87 години. Те са присъствали на проява по случай еврейския празник Ханука на най-известния плаж в Австралия в неделя, когато е извършена атаката.

Още: Полицията в Австралия свърза атаката в Сидни с идеологията на "Ислямска държава"