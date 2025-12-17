Футбол и Коледа – успешна формула за милиони

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Студ, може би сняг, "Сам вкъщи" и цялото семейство у дома - да, пак дойде онова време от годината. Наближаването на Коледа за футболните фенове значи само едно - Боксинг дей. Тази година традицията беше нарушена. От Висшата лига решиха само един мач да се проведе на 26 декември, петък - този между Манчестър Юнайтед и Нюкасъл на "Олд Трафорд". Основната причина са предизвикателствата при съставянето на календара заради разширения формат на европейските клубни турнири.

Коледа продава футбол: празникът като бизнес стратегия

Въпреки това Коледа запаза стойността си за футболните марки, играчи, спонсори, телевизионни оператори и рекламодатели. Първо, празничните дни осигуряват повече свободно време, което обикновено се превръща в повече гледане на футбол, повече ангажираност в социалните медии и по-голям интерес към съдържание, стоки и празнични промоции. За спонсорите и рекламодателите това е готова аудитория. Кампаниите с подаръчна тематика, взаимодействията между играчите и феновете и общуването с общността са само част от характеристиките на футболни клубове и брандове в този период. Всички предпоставки за комерсиални ползи са налице.

Как играчите и марките са се възползвали от коледните кампании

От The Football Week предоставят анализ с примери за връзката между Коледа и футбол. Сред опорните им точки е по-големият брой футболисти в коледни кампании. Бившата звезда на Тотнъм Хюн-Мин Сон участваше активно в глобалните коледни кампании на AIA в Азия. През 2022 г. той се включи в инициативата „Healthier Christmas Together“ („По-здравословна Коледа заедно“) на AIA, съчетаваща празнични истории с фитнес, уелнес и съдържание, фокусирано върху семейството, което перфектно съответстваше както на позиционирането на застрахователя, така и на репутацията на Сон за професионализъм и позитивизъм.

ОЩЕ: Нереални суми: Стотиците милиони, за които Килиан Мбапе и ПСЖ се съдят взаимно

Дори пенсионираните звезди са ценни в коледната рекламна сфера. Дейвид Бекъм многократно е участвал в празнични кампании за марки като Haig Club, където коледното съдържание, топлата визуална естетика, семейните събирания и моментите на даряване се вписват в идентичността на Бекъм, основана на неговия начин на живот. През 2023 г. Sports Direct стартира коледната си кампания „Give Me Football“ с участието на Букайо Сака, Джак Грилийш, Мейсън Маунт и Ема Хейс, съчетавайки футболната култура с празничната носталгия в една от най-гледаните празнични спортни реклами в Обединеното кралство. Видеото надмина 20 милиона гледания онлайн през първия месец, доказвайки как футболистите могат да доминират в коледната рекламна екосистема.

Как притежателите на медийни права и стрийминг платформите печелят от Бокс ден и празничните събития

Що се отнася до медиите, най-известният пример е Amazon Prime Video, който си осигури изключителни права за излъчване на всички мачове от Висшата лига през декември от 2019 до 2023 г. Според медийни анализатори от Обединеното кралство, футболното покритие на Amazon допринесе за 53% увеличение на регистрациите в Prime през декември 2019 г. в сравнение с предходната година.

Традиционните телевизионни оператори също се възползват значително от това. Sky Sports редовно отбелязва пикове в зрителската аудитория през декември, като мачовете на Boxing Day често се нареждат сред петте най-гледани мача за сезона. BBC Sport използва празничния период, за да разшири предаванията с най-интересните моменти като Match of the Day, което традиционно отбелязва ръст в зрителската аудитория, тъй като семействата се събират у дома. Стрийминг платформите извън футбола също са забелязали тази тенденция. Netflix, например, планира много от своите спортни документални филми за декември.

Разбира се, рискове винаги има. Промяната в иначе традиционния Боксинг дей тази година вероятно коства доста на всички играчи на пазара. Въпреки предвизвикателствата обаче Коледа остава уникално стратегически прозорец за комерсиализацията на футбола. За марките тя предлага емоционално влияние и повишена ангажираност. За играчите това е шанс да хуманизират личната си марка, да излязат извън спортната си идентичност и да се свържат с феновете си чрез ценности като семейство, щедрост, радост и солидарност.

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ от „Парите в спорта“: Човекът, който отказа милиони, за да се бие за родината си