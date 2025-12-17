Ето кога Тръмп ще обяви новия председател на ФЕД

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да обяви името на кандидата за поста на председател на Федералния резерв (ФЕД) още в началото на януари, прогнозира министърът на финансите Скот Бесент. Остават още едно или две интервюта тази седмица, отбеляза Бесент пред Fox Business. Президентът действа "много обмислено и праволинейно", изяснявайки мнението на кандидатите за поста относно парично-кредитната политика, структурата на ФЕД, по-нататъшните стъпки и перспективите на американската икономика.

Кой трябва да застане начело на ФЕД?

Снима: iStock

Бесент заяви, че начело на Федералния резерв трябва да застане човек с "отворен ум", като отбеляза необходимостта от разрушаване на съществуващото в Централната банка схващане, че икономическият растеж поражда инфлация.

"Икономическият растеж не създава инфлация", заяви той. "Инфлацията възниква в резултат на напрежение, когато търсенето в икономиката надвишава предлагането".

Министърът високо оцени професионалните качества на бившия член на управителния съвет на Федералния резерв Кевин Уорш и икономическия съветник на Белия дом Кевин Хасет, наричайки ги "много, много квалифицирани" хора.

В интервю за The Wall Street Journal миналата седмица Тръмп съобщи, че Уорш и Хасетт са начело в списъка с кандидати за поста на председател на американската централна банка.

Мандатът на настоящия председател на ФЕД Джером Пауъл на този пост изтича през май 2026 г.

