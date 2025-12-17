Войната в Украйна:

Украйна продължава ударите по руски рафинерии (ВИДЕА)

17 декември 2025, 06:28 часа 423 прочитания 1 коментар
Украйна е атакувала голямата руска нефтопреработвателна рафинерия в Славянск в Русия. Според местния оперативен щаб, в Славянска област 2 души са ранени и най-малко шет частни къщи са повредени в резултат на падането на отломки от безпилотни летателни апарати. Ранените са хоспитализирани. Фрагменти от дронове са открити в Славянск на Кубани и село Прибрежни.

В някои къщи покривите са повредени, прозорците са счупени. Има повреди и по електропреносната мрежа.

"Останки от безпилотни летателни апарати паднаха в село Чебурголская, селата Протичка и Крижановски. В резултат на това са счупени прозорци и врати в частни къщи, повредени са стопански постройки, навеси и гаражи, а също така е повредена и складовата сграда", се казва в съобщението на щаба.

Преди дни украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са ударили нефтопреработвателната рафинерия "Афипски" в Краснодарски край, причинявайки експлозии и мащабен пожар. Ударен е бил и нефтопреработвателната база "Урюпинск" във Волгоградска област, причинявайки експлозии и пожари в съоръжението. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров твърди, че отломки от дронове са подпалили нефтопреработвателната база "Урюпинск".

Виолета Иванова
