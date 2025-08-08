Мощен ритал на Дийпак Чопра за сбъдване на желания

Когато Дийпак Чопра говори, светът слуша внимателно. Неговите мисли, пропити с дълбока мъдрост и спокойствие , вековни и същевременно съвременни, са вдъхновили милиони хора да живеят по-целенасочено, настояще и пълноценно. Този индийско-американски лекар, духовен учител и автор на множество бестселъри ни напомня: изобилният живот не идва отвън - той започва отвътре.

"Ти си Вселената" - Дийпак Чопра обединява усилията си с известния физик Менас Кафатос

Какво всъщност е изобилието?

„Изобилието е безкрайният потенциал на творчеството “, казва Чопра. „То идва от щедростта на духа – не от образа, който имаме за себе си, а от истинското ни същество.“ Представата за себе си, обяснява той, зависи от мнението на другите: кой ни харесва, кой не ни харесва, кой е по-добър, по-богат, по-успешен. Във време, когато измерваме всичко с броя на харесванията, тенденциите и символите за статус, сме загубили връзка с истинския източник на удовлетворение.

Още: Как да повишите вибрациите си, за да привлечете изобилие в живота си

Истинската същност на изобилието се отразява в любовта, състраданието и връзката със себе си. Това е състояние, в което не сме по-нисши от никого, не се страхуваме от нищо, отворени сме за реакции, но имунизирани срещу критика.

Още: "Квантовото тяло" - скок за подобряване на физическото и умственото ни здраве

„В това състояние получавате всички форми на изобилие “, посочва Чопра, „както духовно, така и материално“. В източните традиции това е състояние, в което са задоволени всички основни потребности – от сигурност и удоволствие, през успех, любов и творческо изразяване, чак до интуиция и себепознание.

Как можем да призоваваме изобилие всяка сутрин?

Дийпак Чопра предлага проста, но мощна практика, която може да се прави всяка сутрин – без телефони, приложения или аларми.

Още: Казвайте това изречение сутрин и ще промените драстично живота си

Неговият съвет е следният:

„Когато се събудите, не посягайте веднага към телефона си. Седнете тихо. Кажете си, че искате да имате хубав ден. След това седнете десет минути - не правете нищо. Почувствайте присъствието. Пийте кафе или чай бавно, осъзнато. Ако можете, излезте в парка, вдишайте природата.“

След това, мълчаливо си задайте четири въпроса:

Кой съм аз? (Не се опитвайте да отговаряте - просто слушайте какво ще се появи: чувство, мисъл, образ.)

Още: Дийпак Чопра разкрива мощен ритуал за изпълняване на желания

Какво наистина искам? (Кажи си го тихо, навътре в себе си. Душата ти вече знае.)

Каква е моята цел? (Фокусирайте се върху предназначението.)

За какво съм благодарен? ( Благодарността отваря вратата към осъзнаване на изобилието.)

Започнете с пет минути на ден. Ако ви харесва, увеличете ги до десет, след това до двадесет. Чопра твърди: тази практика ще промени живота ви.