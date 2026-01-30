Мощно пълнолуние на 1 февруари сбъдва желанията - ето как

Неща, които да правите по време на пълнолуние за късмет? - Опитайте метода „Силата на желанието“

Ритуали при пълнолуние за изобилие: Какви са стъпките, които трябва да следвате?

Пълнолунието е идеалното време да си пожелаете нещо; независимо дали е за любов, богатство, здраве или за вашите общи дейности. Когато имате конкретно желание, има подходящ ритуал за него и е лесен за изпълнение!

Първо, открийте ритуалите за пожелания за изобилие при пълнолуние или играта с портфейла, която идва от Япония, след което научете как да практикувате втория ритуал за желание и намерение.

С тези два ритуала ще привлечете изобилие във финансовия си живот, но и в други области от живота си.

Ако сте запознати със закона за привличането, ще знаете, че принципът е един и същ. Докато формулирате желанията си, ще излъчвате силни вибрации чрез своите вярвания и действия. Вибрации, към които Вселената ще бъде чувствителна и възприемчива! Тези два ритуала са лесни за изпълнение: всичко, от което се нуждаете, е портфейлът ви, отворен прозорец, лист хартия, химикалка и трябва да ги направите в рамките на 8 или 24 часа след пълнолунието Пожелания за пълнолуние и ритуал за изобилие

Желанията, които да отправите в нощта на пълнолунието Под динамичното и любопитно сияние на февруарското пълнолуние в Лъв, нека прегърнем енергията на комуникацията, адаптивността и интелектуалното изследване. Ето нашия небесен списък с желания за тази магична нощ:

Нека си пожелаем яснотата, за да комуникираме мислите и чувствата си с честност и автентичност, насърчавайки по-дълбоко разбиране и смислени връзки.

Нека култивираме жажда за знания и учене, приемайки нови идеи, перспективи и възможности, които разширяват хоризонтите ни и обогатяват умовете ни. Нека проявим смелостта да казваме истината си, дори в трудни ситуации, и мъдростта да слушаме с отворено сърце и ум. Нека изградим мостове на връзка, разрушавайки бариерите на неразбиране и създавайки хармония в нашите взаимоотношения, общности и света като цяло.

Нека си пожелаем адаптивността, за да се справяме с обратите на живота с грация и устойчивост, приемайки промяната като възможност за растеж и трансформация. Нека използваме енергията на Близнаци, за да разпалим любопитството и креативността, вдъхновявайки ни да изследваме нови пътища, да правим смели стъпки и да прегърнем двойствеността на живота с баланс и мъдрост.

И докато се греем в светлината на тази сияйна луна, нека намерим смелостта да се освободим от остарелите вярвания и страхове, освобождавайки място за нови възможности и свежи начала.

Защо пълнолунието е идеално за проявление Пълнолунието се счита за най-мощната лунна фаза за проявление, защото представлява време на кулминация и енергиен пик. Точно както Луната достига най-пълното си проявление, така могат да се проявят и вашите намерения. Това е идеалният момент да размислите върху постигнатото, да се освободите от това, което вече не ви служи, и да призовете изобилие. Независимо дали проявявате любов, финансов просперитет или вътрешен мир, пълнолунието действа като космически усилвател за вашите желания. Пожелания за пълнолуние и ритуал за изобилие.

1. Вземете портфейла си: Изпразнете портмонето си или дори джоба, който използвате за съхранение на карти и ресто. След като го изпразните, в него вече не би трябвало да има нищо, свързано с пари. След това извадете банковите си карти, касовите бележки или визитките на банката си.

2. Изпразнете го или оставете само бележки в него. В зависимост от вашите желания, защото изобилието може да се изрази и в други области като любов, здраве или щастие.

3. Излезте навън: Или просто отворете прозореца си с портфейла в ръка. Целта на тази стъпка е да видите Луната (дори и да е скрита от облаци, нейното влияние ще остане непокътнато).

4. Свържете се с най-високата си вибрация: В този момент не трябва да чувствате нищо друго освен благодарност и любов.

5. Дръжте портфейла си отворен: Време е да вдигнете ръце за пълнолунието… 6. Разклатете го, докато благодарите на Луната: Можете да благодарите наум, на глас. Ето няколко примера за фрази, към които Луната ще бъде чувствителна: „Луна, много ти благодаря, че напълни портфейла ми с пари.“ „Луна, благодаря ти, че ми даде средствата да сбъдна мечтите си!“ „Благодаря ти, Мун, за цялото изобилие, което носиш в живота ми.“ Моля, обърнете внимание: От вас зависи да изберете думите и намеренията си според вашите нужди и това, което ви подхожда най-добре в момента. Пожелания за пълнолуние и ритуал за изобилие

Неща, които да правите по време на пълнолуние за късмет? - Опитайте метода „Силата на желанието“

Методът „Силата на желанията“ е техника за манифестиране, която използва напълно вашата вродена гравитационна сила (личната луна), както и тази на Луната (дневната луна). Това е изключително прецизен начин да манифестирате желанията и мечтите си, използвайки гравитацията на Луната, когато тя е в своя пик, при новолуние и пълнолуние. Ето 6-те правила за писане на Силно Пожелание с Луната:

Правило 1: Напишете желанията си като намерения при Новолуние и ги напишете като изявление на благодарност при Пълнолуние;

Правило 2: Вземете предвид характеристиките на зодиакалния знак, в който се намират Новолунието и Пълнолунието;

Правило 3: Използвайте котвени утвърждения и котви; Правило 4: Включете силни думи (думи, които лесно се свързват с вселената)

Правило 5: Завършете писането на желанието си в рамките на десет часа след новолуние или пълнолуние

Правило 6: Можете да си пожелаете колкото си пожелаете!