Най-големият круизен кораб в света отплава (ВИДЕО)

"Icon of the Seas" е дълъг 365 метра, има 20 палуби и капацитет да побере до 7600 пътници. Собственик на кораба е Royal Caribbean Group, а круизният кораб ще посещава острови в тропиците.

Природозащитници предупреждават, че корабът, работещ с втечнен природен газ, ще отделя вреден метан във въздуха, съобщи BBC.

"Това е стъпка в грешна посока. По наша преценка използването на втечнен природен газ като гориво за кораби отделя над 120% повече емисии на парникови газове, отколкото корабния дизел", каза Брайън Комер, директор на морската програма в Международния съвет за чист транспорт (ICCT).

