Кой измисля първия климатик още през XIX век?

Много хора смятат, че климатиците са изобретени сравнително наскоро, но не са прави. Оказва се, че първият патент за подобно устройство е издаден преди повече от двеста години. Да се насочин назад във времето, когато през 19-ти век светът започва да се променя и настъпва ерата на технологичната революция.

"Предците" на климатика

Вероятно би било преувеличено да наречем вентилаторите и ветрилата предшественици на климатика, но широкото им използване в човешката история подсказва, че хората винаги са търсели убежище от жегата. Някои, особено развитите страни, са изграждали цели системи за вентилация на помещенията си.

Например, древните персийски кули, бадгири, са били строени в зависимост от терена и посоката на вятъра. Цялата им архитектура е била подчинена на факта, че в сградите ще се влиза свеж хладен въздух. Отворите в горните части на бадгирите са влизали вътре в сградата и през тях е слизал свеж въздух, а топъл въздух от помещенията се е издигал нагоре и е излизал през същите отвори, осигурявайки циркулация на въздуха.

За правилно движение на въздуха вътрешността на бадгирите е била разделена: въздухът е влизал и слизал от страната на вятъра и се издигал от помещението от другата страна. В случай на силна жега или пясъчна буря, тези отвори са били затваряни.

Кой е изобретил първия климатик?

И през 1815 г. френският изобретател Жан Шабанес патентова във Великобритания метод за „регулиране на температурата, както и климатизация във всякакви помещения и сгради“. По това време това е само теоретична идея, която не може да бъде приложена на практика много дълго време. Едва през 1902 г. американският инженер Уилис Кериър сглобява първата индустриална система за вентилация.

Изобретателят е само на 25 години по това време. Тази система се монтира в печатница в Бруклин, където собственикът се оплаква, че поради високата влажност в помещението боята съхне бавно и това се отразява негативно на целия му бизнес. Тоест, оборудването първоначално е разработено за намаляване на влажността в промишлено предприятие, а не и за хора. И едва много по-късно собственикът на печатницата забелязва, че хората в цеховете започват да дишат по-лесно и производителността им се увеличава значително.

Така се появява първото оборудване за климатичен контрол, което бързо започва да набира популярност.

История на климатика

През 1924 г. климатикът на Кериър, представляващ комплект серпентини с вентилатори, канали, нагреватели и перфорирани парни тръби за процеса на овлажняване, е инсталиран в универсален магазин в Детройт. Там той е видян от голям брой хора и изобретателят започва да получава големи поръчки.

Първите климатични системи са обемисти, заемат много място и са инсталирани във фабрики, заводи, банки и големи търговски центрове. Въпреки това, още през 1928 г. подобно устройство се появява в Конгреса на САЩ, а след това и в Сената.

От този момент нататък климатиците започват да набират световна популярност, те започват да се появяват в различни модификации, намаляват по размер и са разработени първите стайни версии за частни клиенти.

Компанията, която започва да ги произвежда, се казва General Electric и е основана от Томас Едисон. Техните модели използват амоняк и затова, от съображения за безопасност, и двата блока на сплит системата, компресорът и кондензаторът, са монтирани от страната на улицата. Имало обаче няколко трагични случая и изобретателите трябвало да търсят други варианти.

През 1931 г. фреонът е тестван за първи път като хладилен агент, постепенно всички компании, произвеждащи оборудване за климатичен контрол, преминават към използването му, именно той прави възможно изобретяването на прозоречния климатик. Същият хладилен агент се използва в съвременните сплит системи.

От 50-те години на миналия век Япония се занимава с производство на климатици и именно тази страна започва да завладява световния пазар на климатична техника и да определя неговите тенденции. Daikin произвежда първото устройство с термопомпа, което не само охлажда, но и отоплява помещението. През 1961 г. Toshiba отново разделя климатика на два блока, където шумният компресор е разположен отвън, а вътрешното тяло може да се постави на всяко удобно място в помещението. През 1981 г. същата компания пуска на пазара първите инверторни климатици.

През 80-те години на миналия век производството на климатици можеше да бъде напълно затворено. Теорията за озоновите дупки стана популярна в света, а хладилният агент фреон беше посочен като една от причините за появата им. Проектантите на компании, произвеждащи климатична техника, спешно трябваше да търсят алтернатива на фреона и на пазара започнаха да се появяват модели с други хладилни агенти. Но малко по малко кампанията срещу фреона затихна, тъй като не намери доказателства и до ден днешен той остава най-популярният хладилен агент за климатици.

Изключителният изобретател Уилис Кериър ни даде устройство, без което сега е трудно да си представим съвременни сгради и недвижими имоти, училища и спортни комплекси, супермаркети и жилищни помещения. Кериър живял до 1950 г., съдбата му била такава, че нямал наследници и завещал цялото си състояние на собствената си компания.