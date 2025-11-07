Най-силните молитви за Архангеловден, с които всеки вярващ трябва да се помоли

На Архангеловден вярващите молят Архангел Михаил за здраве, защита от тъмни сили и зли духове, както и за закрила при пътувания и разрешаване на спорове. Вярва се, че светецът ще помогне на онези, които оказват подкрепа на нуждаещите се.

Молитви към Архангел Михаил

Има две молитви към Архангел Михаил, за които вярващите вярват, че имат най-голяма сила.

"Велики Архангеле Божий Михаиле, победител на демони, победи и смажи всички мои врагове, видими и невидими. И се моли на Господа Всемогъщия да ме спаси и опази от всякакви скърби и от всяка болест, от смъртоносни напасти и от ненужна смърт, велики Архангеле Михаиле, сега и винаги и во веки веков. Амин!"

"О, свети Архангел Михаиле, помилувай нас, грешните, които търсим твоето застъпничество. Спаси ни, рабите Божии (имена), от всички видими и невидими врагове. Но още повече, укрепи ни от ужаса на смъртта и от смущението на дявола и ни дай да застанем без срам пред нашия Създател в часа на Неговия страшен и праведен съд. О, всесвети, велики Архангел Михаиле! Не презри нас, грешните, които ти се молим за твоята помощ и застъпничество в този век и в бъдещето, но ни дай там заедно с теб да прославяме Отца и Сина и Светия Дух во веки веков. Амин!"

Какво е Чудото на Архангел Михаил?

Християните вярват, че Архип от Херотоп, бащата на нямо момиче, сънувал Архангел Михаил. Архангелът обещал, че дъщеря му ще проговори, ако пие вода от извор в местността Херотоп, близо до фригийския град Хона. И така се случило – дъщерята на Архип проговорила. Бащата бил кръстен и построил църква на Архангел Михаил при извора. Архип служил в църквата, но езичниците решили да наводнят сградата, като съчетали два потока на реката и ги насочили към църквата. Архип призовал Архангел Михаил, който ударил планината, разцепил я и отклонил водата в пукнатина.

Забраните, които всеки трябва да спазва на Архангеловден

На Архангеловден се помирете с роднини и съседи. Сложете богата трапеза и се съберете с любимите си хора около нея. Помогнете на нуждаещите се. По традиция на празника се слага празнична питка на трапезата, която се разчупва над главата на най-възрастния мъже в семейството. Задължително на трапезата се слагат ястия от месо. По традиция се приготвя курбан от овнешко месо.

На този ден трябва да се избягва тежката физическа работа. Забранена е и работата с остри предмети. Вярва се, че раните на Архангеловден зарастват изключително бавно.

