Трик, с който ще върнете блясъка на чашите

Колко често трябва да се мият чашите?

Независимо дали използвате чаши за вода, сок или други напитки, тяхната чистота играе ключова роля за запазване на вкуса на напитката и удължаване на трайността на самите чаши.

Ето няколко полезни съвета как правилно да поддържате чашите си, да премахвате упорити петна и да гарантирате, че изглеждат безупречно.

Трябва да миете чашите си след всяка употреба, за да премахнете следите от напитките и да предотвратите образуването на петна.

Дори и чашите да не се използват често, препоръчително е да се мият от време на време, за да се премахне прахът и мръсотията, които се натрупват, докато стоят в шкафа.

Подготовка за измиване

За да предпазите чашите от драскотини и остатъци от препарат, се препоръчва ръчно миене.

Ако използвате съдомиялна машина, винаги оставяйте достатъчно разстояние между чашите и избягвайте контакт с други съдове, като чинии и прибори за хранене.

Използвайте деликатни програми и избягвайте сушене на високи температури – извадете чашите, докато са още мокри, и ги избършете с кърпа без власинки.

Как да мием правилно чашите

Използвайте по-малко препарат: Напълнете мивката с топла вода и добавете само една или две капки препарат. Твърде много сапунена вода може да остави лепкави следи по стъклото.

Защитете дъното на мивката: поставете гумена постелка или кърпа на дъното на мивката, за да предотвратите счупване на чаши.

Правилно почистване: Използвайте меката гъбеста страна на гъбата и се фокусирайте върху вътрешната страна и ръбовете на стъклото.

Температурата на водата е важна: при изплакване винаги използвайте вода със същата температура, както при измиване. Резките промени в температурата могат да доведат до напукване на стъклото.

Сушене без следи: След измиване подсушете чашите си с микрофибърна кърпа или памучна кърпа без власинки. Това ще предотврати появата на водни петна.

Премахване на упорити петна и замъгляване

Ако чашите се оставят немити дълго време, те могат да образуват петна от напитки или варовик. Ето как да ги премахнете.

Използвайте топъл разтвор на оцет: Загрейте оцета в микровълновата или на котлона, докато започне да се изпарява. Изсипете го в чашите или накиснете чашите в разтвора и ги оставете да престоят един час.

Добавете сода бикарбонат за упорити петна: Добавете една чаена лъжичка сода бикарбонат към топлата смес с оцет. Тази реакция създава мехурчета, които помагат за премахването на упорити петна.

Нежно почистване: След третиране почистете вътрешността на стъклото с гъба или четка, изплакнете с топла вода и подсушете с микрофибърна кърпа.