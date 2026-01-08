Трик, с който ще върнете блясъка на чашите

Независимо дали използвате чаши за вода, сок или други напитки, тяхната чистота играе ключова роля за запазване на вкуса на напитката и удължаване на трайността на самите чаши.
Ето няколко полезни съвета как правилно да поддържате чашите си, да премахвате упорити петна и да гарантирате, че изглеждат безупречно.
Колко често трябва да се мият чашите?
Още: Какво издава начина, по който човек държи телефон или чаша
Трябва да миете чашите си след всяка употреба, за да премахнете следите от напитките и да предотвратите образуването на петна.
Дори и чашите да не се използват често, препоръчително е да се мият от време на време, за да се премахне прахът и мръсотията, които се натрупват, докато стоят в шкафа.
Подготовка за измиване
За да предпазите чашите от драскотини и остатъци от препарат, се препоръчва ръчно миене.
Още: Това почистване на стъклени чаши ги кара да изглеждат като нови
Ако използвате съдомиялна машина, винаги оставяйте достатъчно разстояние между чашите и избягвайте контакт с други съдове, като чинии и прибори за хранене.
Използвайте деликатни програми и избягвайте сушене на високи температури – извадете чашите, докато са още мокри, и ги избършете с кърпа без власинки.
Как да мием правилно чашите
Използвайте по-малко препарат: Напълнете мивката с топла вода и добавете само една или две капки препарат. Твърде много сапунена вода може да остави лепкави следи по стъклото.
Още: Защо чашите от дебело стъкло се чупят по-лесно
Защитете дъното на мивката: поставете гумена постелка или кърпа на дъното на мивката, за да предотвратите счупване на чаши.
Правилно почистване: Използвайте меката гъбеста страна на гъбата и се фокусирайте върху вътрешната страна и ръбовете на стъклото.
Температурата на водата е важна: при изплакване винаги използвайте вода със същата температура, както при измиване. Резките промени в температурата могат да доведат до напукване на стъклото.
Сушене без следи: След измиване подсушете чашите си с микрофибърна кърпа или памучна кърпа без власинки. Това ще предотврати появата на водни петна.
Още: Не кучето, а чашката е първи приятел на тези 4 зодии!
Премахване на упорити петна и замъгляване
Ако чашите се оставят немити дълго време, те могат да образуват петна от напитки или варовик. Ето как да ги премахнете.
Използвайте топъл разтвор на оцет: Загрейте оцета в микровълновата или на котлона, докато започне да се изпарява. Изсипете го в чашите или накиснете чашите в разтвора и ги оставете да престоят един час.
Добавете сода бикарбонат за упорити петна: Добавете една чаена лъжичка сода бикарбонат към топлата смес с оцет. Тази реакция създава мехурчета, които помагат за премахването на упорити петна.
Още: Колко грама е една чаена чаша брашно
Нежно почистване: След третиране почистете вътрешността на стъклото с гъба или четка, изплакнете с топла вода и подсушете с микрофибърна кърпа.