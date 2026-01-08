„Месецът на разводите“: Защо браковете се „пропукват“ през януари?

Януари е месец на новите начала. Фитнес залите са препълнени, хладилниците внезапно се пълнят със салати, а социалните медии са залети от публикации, които казват „нова година, ново аз“. Но наред с тази силна вълна от нови обещания, се наблюдава и една по-тиха, но много поразителна тенденция: много двойки, които са прекарали празниците заедно, сега решават да прекратят браковете си.

Добре дошли в „месеца на разводите“ – феномен, който редовно носи най-много работа за годината на адвокатските кантори, както и на брачните консултантски центрове.

Това не е просто съвпадение. Януари е известен от години като време, когато подадените молби за развод се увеличават. Данните, събирани в продължение на десетилетия, показват ясен скок с настъпването на новата година, а интернет търсачките потвърждават това: веднага щом настъпи декември, търсенията за това как да подадете молба за развод и какво да направите, за да прекратите брака, се увеличават.

Въпросът е – защо сега? Дали е културен модел или празниците са били последната капка за мнозина?

Какво точно е „месец на развода“?

„Месецът на развода“ е неформален термин, често използван от експерти по семейно право, когато говорят за януари. Разбира се, не става въпрос за това, че този месец магически разрушава браковете, а по-скоро за това, че дава на хората един вид лиценз да признаят това, което може би са потискали с месеци, дори години.

Новата година носи усещане за психологическо нулиране. Хората преоценяват живота, връзките, плановете си и понякога осъзнават, че бракът, в който са останали, не съответства на картината на бъдещето, която искат. В този смисъл януари не е месец на внезапни, импулсивни решения, а месец на дълго отлагана яснота.

Ефектът от новогодишните обещания

Началото на годината естествено ни принуждава да си поставим цели и да преоценим статуквото. Прагът на толерантност към недоволство често намалява и въпросът „Мога ли все още да понеса това?“ се превръща в „Искам ли да живея така още една година?“.

Терапевтите често посочват, че новата година дава на хората чувство за контрол и ги насърчава да спрат да отлагат неудобните истини. С други думи, януари не причинява развод – той просто го разкрива. Той води до момент, в който вече няма извинение за чакане.

Празничният стрес като спусък

Празничният сезон не е идиличен за мнозина, независимо колко се опитват да го представят така. Увеличените разходи, семейните събирания, насилственото прекарване на време заедно и старите вражди често създават перфектната буря за връзки, които вече са на нестабилна основа.

Експертите отбелязват, че жените, особено в хетеросексуалните бракове, често поемат непропорционално голямото бреме на организацията – от планирането, готвенето и купуването на подаръци до „поддържането на мира“ пред роднини. До януари много от тях са напълно изтощени и им е писнало от модели на поведение, които се повтарят година след година.

За тях решението за развод рядко е импулс: то е потвърждение на това, което са чувствали от дълго време.

Практически причини и „идеалният момент“

Проучванията показват, че жените са по-склонни да подават молба за развод, особено след празниците. Това не е така, защото внезапно се събуждат нещастни, а защото емоционалното решение често се взема много по-рано – документите са само последната стъпка.

Освен психологически причини, има и съвсем практически причини, поради които януари е „популярен“: изплащат се бонуси и се погасяват дългове от изминалата година, започват се нови осигурителни цикли и данъчната година приключва, така че хората имат по-ясна представа къде се намират.

Двойките с деца често чакат празниците да свършат, за да избегнат Коледа и Нова година, които завинаги ще бъдат свързани с раздяла и унищожаване на семейните спомени.

Когато честността триумфира над издръжливостта

Да наречем януари „месец на развода“ може да звучи модерно, но терминът разкрива нещо по-дълбоко . Все по-малко хора са готови да издържат още една година на мълчаливо недоволство. В култура, която все повече набляга на психичното здраве, личната реализация и правото на мир, оставането в нещастен брак се възприема не толкова като благородна жертва, колкото като ненужно страдание.

Няма идеално време за прекратяване на брак, но за мнозина януари представлява момент, в който честността триумфира над навика. Преход от традиционното „докато смъртта ни раздели“ към модерното „тази година избирам себе си“

И може би точно това е – най-искреното новогодишно обещание от всички