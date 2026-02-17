Никога не затопляйте това в микровълновата – рискът е голям

Микровълновите фурни могат да бъдат удобна опция за претопляне на храни, като същевременно убиват бактериите и правят храната ви безопасна. Микровълновите фурни обаче са известни и с това, че претоплят храната неравномерно, което позволява на вредните бактерии да оцелеят и да процъфтяват – и ви излагат на повишен риск от хранително отравяне. Най -големите виновници за хранителните отравяния са бактериите, включително салмонела, листерия и Е. coli.

„При претопляне в микровълнова фурна храната трябва да се разбърка поне веднъж, за да се разпредели топлината и след това да се постави обратно в микровълновата фурна, за да достигне подходящата температура“, казва Мици Баум, главен изпълнителен директор на Stop Foodborne Illness. „Следвайте внимателно инструкциите за безопасно готвене върху опаковките. Те са разработени и тествани от учени по безопасност на храните, за да ви помогнат да защитите вас и вашето семейство.”

За да сте сигурни, че храната ви е правилно загрята през цялото време, използвайте термометър за храна, за да проверите дали храната ви е достигнала правилната температура.

„Като експерт по безопасност на храните, моето основно послание към потребителите е да направят минимална инвестиция и да закупят чувствителен на върха цифров термометър с бързо отчитане и да го използват при готвене на повечето храни, независимо от вида на фурната, която използвате“, казва д-р Рандал Фебъс, професор по безопасност на храните. „Това наистина е единствената истинска гаранция, че защитавате здравето на вашето семейство и е ключов компонент за сервиране на висококачествени хранителни ястия.“

4 храни, които никога не трябва да претопляте в микровълновата

Има обаче някои храни, които никога не трябва да претопляте в микровълновата поради допълнителни рискове и хранителни загуби. Ето какви са те.

Мляко за кърмачета или кърма

Въпреки че микровълновата може бързо да претопли адаптираното мляко и кърмата, никога не трябва да го затопляте по този начин. „Микровълновата формула или кърмата може да причини неравномерно нагряване, създавайки горещи точки в бутилката“, казва Джоан Салдж Блейк, професор по хранене и регистриран диетолог-диетолог. „Тези много горещи части от течността могат да попарят устата на бебето.“

Маринати за сурово месо или птици

Въпреки че марината осигурява някои прекрасни вкусове на сурови, богати на протеини храни, преди да ги сготвите, не трябва да използвате суровата марината като завършващ сос за сготвено месо или птици.

„Суровата марината може да съдържа патогени, които могат да причинят болести, пренасяни с храна. Маринатите първо трябва да се сварят, за да се унищожат патогените, които могат да ви разболеят“, казва д-р Блейк. „Тъй като микровълновата печка причинява неравномерно нагряване, патогените все още могат да останат след нагряване. Никога не бих използвал отново маринатата, дори ако беше доведена до кипене в тенджера на котлона. По-добре е да сте в безопасност, отколкото да съжалявате.“

Остатъци, които сте имали повече от седмица

Ако сте имали остатъци в хладилника си за седем дни или повече, изхвърлете ги – те не могат да бъдат спасени чрез претопляне в микровълнова фурна, споделят специалисти.

„Много старите храни могат да имат разваляне (мухъл, дрожди) и бактерии. Ако те са в храната и не са убити по време на процеса на претопляне, те могат да причинят тежко заболяване“, казва Баум. Остатъците обикновено са безопасни за три до четири дни.

Храна, оставена неохладена за 2+ часа

Ако храната е била оставена на стайна температура за два часа или повече, Баум отбелязва, че не можете просто да я „затоплите“ и да я направите безопасна за ядене.

„Някои бактерии могат да оцелеят при температури на готвене и да се размножават, когато са оставени твърде дълго“, казва тя.

Например, тя казва, че когато нетрайните храни не се съхраняват при безопасни температури, бактериите Staphylococcus aureus се развиват бързо и произвеждат токсини, които не могат да бъдат унищожени чрез повторно нагряване, дори при високи температури.

Друг пример е бактерията Clostridium botulinum, която причинява ботулизъм. „Една спора от него може да се размножи в 1000 бактерии за няколко часа и повторното затопляне на храна, която е била замърсена с C. botulinum, не убива бактериите, нито премахва вредните токсини, които бактериите са отделили в храната“, казва Баум.

Докато микровълновата може да бъде страхотна за много неща, има някои случаи, когато тя просто не е подходящ метод за нагряване.

