Избършете прозорците с това и ще забравите за конденза

Какви са предимствата от използването на този продукт за предотвратяване на конденз по прозорците?

Как да се отървете трайно от конденз по прозорците с разтвор, направен от две прости съставки?

През есента и зимата повечето домакини се сблъскват с проблема с конденза по прозорците. По стъклото се появяват капки, които се стичат надолу, оставяйки следи, а по-късно и мухъл по перваза на прозореца. Причината за този проблем е проста - температурната разлика между топлия въздух в стаята и студения навън, което кара водните пари да се утаяват върху стъклото. Има обаче изпитано домашно решение, което ще помогне да се отървете от конденза за дълго време без излишни усилия и разходи.

Как да се отървете трайно от конденз по прозорците с разтвор, направен от две прости съставки?

Тайното решение за справяне с досадния конденз по прозорците се крие в две достъпни съставки - глицерин и алкохол.

Какви съставки са необходими за приготвяне на разтвора:

2 супени лъжици глицерин, който може да се закупи в аптека;

1 супена лъжица медицински спирт или водка;

1 чаша чиста вода;

Кои са най-честите причини за поява на конденз в банята?

Приготвянето на разтвора, който ще ви избави от конденза по прозорците, е бързо и лесно. Смесете всички съставки в бутилка с пулверизатор. Разклатете добре, за да се смесят съставките. Напръскайте сместа върху сухо стъкло и разтъркайте равномерно с мека кърпа или микрофибър.

Глицеринът създава тънък защитен филм, който предотвратява натрупването на влага върху стъклената повърхност. Алкохолът, от своя страна, се изпарява по-бързо от водата, намалявайки влажността върху стъклото и предотвратявайки образуването на капчици. В резултат на това, дори при резки промени в температурата, прозорците ви остават чисти, сухи и прозрачни.

Как да се справим с неприятния конденз по прозорците?

Употребата на този разтвор има и други предимства освен предотвратяване на неприятния конденз по прозорците.

Какви са предимствата от използването на този продукт за предотвратяване на конденз по прозорците?

Благодарение на този разтвор стъклото ще блести сякаш след полиране - това се дължи на съдържанието на алкохол в него. Благодарение на глицерина прахът и мръсотията се утаяват по-малко, така че прозорците ще бъдат чисти до пролетта.

Приложението на разтвора има още едно предимство - неприятната миризма на влага изчезва. Освен това филмът, който глицеринът създава, издържа до 4 месеца, дори след измиване на прозорците.

Ако в дома ви има висока влажност, поставете купа с едра сол или утайка от кафе близо до прозореца, която естествено ще я абсорбира. По-добре е да използвате глицериновия разтвор след всяко измиване на прозорци, което ще има кумулативен ефект.

Прочетете също: Как да се отървете от замъглените прозорци на колата веднъж завинаги