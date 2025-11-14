Откриха пещери на Марс

Учени откриха невиждани досега пещери на Марс, в които може да съществува или е съществувал извънземен живот. Изследването на учените е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, съобщава Phys.

Откритие на учените за пещерите на Марс

Учените предполагат, че ако животът съществува или някога е съществувал на Марс, той трябва да се търси в пещери, защитени от прашни бури, екстремни температури и висока радиация на повърхността на Червената планета. Едно такова място биха могли да бъдат осем възможни пещерни обекта (наречени светлинни прозорци), открити наскоро от Ченю Динг от университета Шънджън в Китай и неговите колеги. Авторите на изследването са открили карстови пещери на Марс, каквито никога преди не са били виждани на планетата.

Мисия до Марс още през 2026 г.: Интересно предложение от номинирания за шеф на НАСА

На Земята карстовите пещери обикновено се образуват, когато водата разтваря скали като варовик или гипс, което води до широки подземни пукнатини и цепнатини, достигащи размерите на пещери. Учените смятат, че водата на Марс в миналото може да е разтворила богати на карбонати и сулфати скали, за да създаде пещерите, открити от космически кораби.

Защитени от прашните бури, екстремните температури и високата радиация на повърхността на Червената планета, тези пещери са мястото, където трябва да търсим признаци на извънземен живот. Дори и да не бъде открит живот в тези пещери, те биха могли да служат като естествени убежища за астронавтите, които колонизират Червената планета.

Путин и поддръжниците му да заминават за Марс: Носителят на Нобеловата награда за литература

Припомняме, че основателят на SpaceX Илон Мъск посочи ключовите фактори, които ще определят успеха на колонизацията на Марс, а също така изрази оптимистичен график за това кога това може да се случи.

Основателят на SpaceX Илон Мъск заяви, че човечеството ще може да създаде самодостатъчно селище на Марс до 2055 г. Според него това изисква „експоненциално увеличение“ на обема на товари, доставяни до Червената планета.

„Мисля, че това може да се направи за 30 години, ако приемем експоненциално увеличение на тонажа, изпращан до Марс, с всеки следващ прозорец за полет до Марс, което се случва на всеки две години“, каза Илон Мъск във видео обръщение към участниците в срещата на върха.

Тази честота на полетите се дължи на факта, че Земята и Марс се подреждат в определена линия, подходяща за междупланетни мисии, само веднъж на всеки 26 месеца.

Прочетете също: Ракетата на Безос "New Glenn" пое към Марс (ВИДЕО)