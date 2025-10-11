Путин и поддръжниците му да заминават за Марс: Носителят на Нобеловата награда за литература

Унгарският писател Ласло Краснахоркаи, който спечели Нобеловата награда за литература тази година, остро осъжда както путинската война срещу Украйна, така и проруската политика на собственото си правителство, и си пожелава Путин да е първият, който да бъде отправен на Марс.

Докато бушува войната в Украйна, някои казват, че скоро ще се отправим към Марс. Надявам се Путин и неговите поддръжници да бъдат първите пътници натам, заяви той пред The Yale Review малко преди да получи наградата. Под "поддръжници" писателят вероятно има предвид унгарския премиер Виктор Орбан, когото открито критикува за позицията му по отношение на Украйна.

Краснахоркаи признава, че не може да свикне с войната, която се развива пред очите му, докато светът постепенно се примирява с факта, че хора убиват други хора, а дигиталното пространство продължава да прелива от обещания за светло бъдеще и технологичен прогрес.

"Как може една държава да бъде неутрална, когато руснаци нахлуват в съседна държава? Нима те не убиват украинци вече три години? Какво означава "това е вътрешен славянски въпрос", както се изразява унгарският премиер? Как може да е вътрешен въпрос, когато хора биват убивани?", пита Краснахоркаи.

Нобеловият лауреат нарече унгарския режим "психиатричен случай".

