Александър Василев се присъедини към отбора на Григор и Новак

Младата надежда на българския тенис Александър Василев направи важна стъпка в кариерата си. С пост в социалните мрежи вицешампиона от US Open за юноши обяви партньроството си с известната модна марка Lacoste. От 2023 година компанията се грижи и за екипировката на неговия братовчед - първата ракета на България Григор Димитров.

Александър Василев ще си партнира с Lacoste

"Горд съм да споделя, че се присъединявам към отбора на Lacoste! Очаквам с нетърпение съвместното ни приключение, като съм вдъхновен от наследството и мотивиран за бъдещето", написа Василев под своя пост в Instagram.

18-годишният талант попадна в светлината на прожекторите миналия сезон, когато записа изключително силни представяния в турнирите от Големия шлам за юноши. Василев беше полуфиналист на Уимбълдън и изигра исторически български финал срещу Иван Иванов на US Open, където отстъпи с 0:2 и зае престижното второ място както на турнира, така и в световнатаранглиста за юноши.

Александър Василев направи и знаменит дебют на Купа "Дейвис", след като надви Ото Виртанен и Емил Руусувуори, за да донесе историческата победа над Финландия. По този начин страната ни за първи път се изкачи в най-горното ниво на отборното състезание.

Lacoste доминира в световния тенис през последните няколко звезди, екипирайки звезди като Новак Джокович, Даниил Медведев, Артур Фис, Уго Юмбер и Григор Димитров, а сега е време младия талант Александър Василев да стане част от голямото семейство на компанията.

