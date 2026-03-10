Водата е по-скъпа от петрола: Прекъсне ли Иран водоснабдяването, досегашната война ще ни се види песен

По време на военните действия в Близкия изток станахме свидетели на удари по съоръжения за обезсоляване на морска вода, които са жизненоважни за милиони хора в региона. Такава инсталация бе повредена, например, в Бахрейн. Ден по-рано имаше обвинения на Иран за подобен удар на остров Кешм, който според информацията е нарушил водоснабдяването на 30 села. Тези атаки все още могат да бъдат овладени, но "първият, който се осмели да атакува водоснабдяването, ще предизвика война, далеч по-мащабна от тази, на която сме свидетели днес", предупреди в интервю за АФП Естер Крозер-Делбург, икономист по водните ресурси. Заплахата е, че могат да опустеят цели градове.

Защо обезсолената вода е толкова важна?

В Близкия изток, един от най-сухите региони в света, където наличието на вода е десет пъти по-малко от средното за света, инсталациите за обезсоляване решават въпроса с икономиката и снабдяването с питейна вода за милионите му жители. Приблизително 42% от световния капацитет за обезсоляване на морска вода се намира в Близкия изток, според неотдавнашно проучване, публикувано в списание "Нейчър". В ОАЕ 42% от питейната вода идва от тези инсталации, 90% в Кувейт, 86% в Оман и 70% в Саудитска Арабия, се посочва в доклад от 2022 г. на Френския институт за международни отношения (Ifri), отбелязва Франс прес. Това е от особено значение в големи градове като Дубай и Рияд.

Заплахата не са само въздушните удари

В допълнение към ударите, нанесени през изминалия уикенд, тези инсталации са уязвими и към прекъсвания на електрозахранването и потенциално замърсяване на морската вода, особено от петролни разливи, заявяват експерти пред АФП. В момента достъпът до заводите е затегнат, пояснява Филип Бурдо, директор на регионалния офис за Близкия изток на френската компания "Веолия", която доставя обезсолена вода за регионите Маскат, Сур и Салала в Оман и Джубайл в Саудитска Арабия. Той добавя, че в някои страни властите са разположили ракетни батареи около най-големите заводи срещу заплахата от дронове или ракети.

Д-р Марк Оуен Джоунс, професор в Северозападния университет в Катар, заяви пред Daily Mail, че в Рияд, например, ако някои от инсталациите за обезсоляване бъдат атакувани, градът ще трябва да се евакуира в рамките на около седмица. Също толкова важна колкото инсталациите е и енергийната инфраструктура, тъй като инсталациите са изключително енергоемки.

Той обвини Иран, че умишлено атакува гражданска инфраструктура, за да окаже натиск върху съседите си от Персийския залив да се опитат да прекратят военните действия. "Иранските атаки целят да създадат паника. (...) Ако правителствата на страните от Персийския залив сметнат, че водната инфраструктура е застрашена, те ще бъдат по-склонни да окажат натиск върху САЩ да се опитат да прекратят войната", каза Джоунс.

Прецедентът с войната от 1991 г. може да се повтори в още по-страшни размери

През последните 10 години е имало няколко атаки срещу инсталации за обезсоляване: Йемен и Саудитска Арабия са се атакували взаимно, а Газа бе пострадала от израелски удари, съобщава калифорнийският мозъчен тръст "Пасифик инститют", който поддържа регистър на конфликтите, свързани с водни източници. Още по-рано такива атаки имаше по време на инвазията на Ирак в Кувейт през 1990-1991 г. и последвалата война в Персийския залив. Тогава отстъпващите иракски сили саботираха електроцентралите и инсталациите за обезсоляване, а милиони барели суров петрол бяха умишлено изхвърлени в Персийския залив, причинявайки един от най-големите нефтени разливи в историята.

Огромното нефтено петно ​​заплашвало да замърси всмукателните тръби, използвани от инсталациите за обезсоляване в целия регион. Спешно били монтирани защитни бариери около всмукателните клапани на големите инсталации.

В резултат на разрушението Кувейт е бил практически лишен от прясна вода и напълно зависим от спешен внос, а пълното му възстановяване отне години.

Ако ударите продължат, можем да очакваме масова евакуация.

"Потенциално ще видим големи градове, в които населението масово напуска. А след това ще бъдат въведени дажби", прогнозира Естер Крозер-Делбург, като посочва, че това ще предизвика ефектът на доминото върху редица сектори на икономиката - туризъм, промишленост и центрове за данни, всички от които са големи потребители на вода за охлаждане.

Според Филип Бурдо от "Веолия" съоръженията обикновено имат резерв за потребление от 2 до 7 дни, но истинският проблем ще настъпи, ако прекъсванията продължат твърде дълго.

