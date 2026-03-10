Карло Анчелоти вика бивш ас на Лудогорец в националния тим на Бразилия

Бивш ас на Лудогорец е включен в разширения състав на Бразилия за предстоящите контроли на тима срещу Хърватия и Франция. Става въпрос за централния нападател на английския Брентфорд – Игор Тиаго. Това съобщи бразилската „TV Globo“. „Селесао“ ще срещне „петлите“ на 26 март в американския град Бостън. На 31-ви пък е предвидена проверката с „шахматистите“ като тя ще се състои в Орландо. Двубоите са част от подготовката на Бразилия за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Игор Тиаго може да дебютира за Бразилия

Попадането в разширения състав не гарантира на Игор Тиаго, че той ще бъде част от окончателния състав на Карло Анчелоти за контролите с Франция и Хърватия. Въпреки това нападателят има големи шансове, тъй като основният му конкурент в предни позиции – Ричарлисон се намира в много слаба форма. Анчелоти ще обяви окончателния състав, на който ще разчита в предстоящите проверки на 16 март, понеделник.

Нападателят прави фурор в Англия

През този сезон Игор Тиаго прави фурор в Англия с екипа на Брентфорд. До момента нападателят има на сметката си общо 31 мача за тима във всички турнири, в които е реализирал 21 попадения и е направил 1 асистенция. Бразилецът е на второ място в голмайсторската листа на Висшата лига с 18 попадения, като изостава единствено от звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, който има 22 гола. Анчелоти ще обяви окончателния състав на „селесао“ за Мондиал'26 на 19 май.

