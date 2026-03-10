Има ли спекула с цените на горивата у нас: Позицията на петролния бранш

Представители на петролния сектор подчертаха по време на среща със служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков желанието си за тясно взаимодействие с държавата с оглед осигуряване на стабилност и предвидимост на пазара на горива. Също така от Българската петролна и газова асоциация (БПГА) увериха служебния министър, че не реализират спекулативни печалби от горива. Това съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

Цената на петрола и българския пазар на горива

По време на среща на Трайков с петролния бранш днес бяха обсъдени актуалните тенденции на международните борси и отражението им върху българския пазар на горива.

"В подобна динамична среда е изключително важно държавата да разполага с навременна и надеждна информация. Очакваме от бранша яснота по отношение на поддържаните запаси, текущите поръчки и прилаганите методики за ценообразуване и отчитане, за да можем да следим процесите и да реагираме адекватно при необходимост“, заяви Трайков.

Представителите на бизнеса го информираха за степента на използване на наличните резерви. Трайков подчерта ключовото значение на всички участници по веригата, които са включени във формирането на крайната цена на горивата и отбеляза очакванията към рафинерията в процеса на реализиране на допустими търговски печалби да бъде отчитан интересът на потребителите.

Страните споделиха разбирането, че усложнената международна обстановка изисква внимателно координиране на действия, които няма да предизвикат травми на пазара. В този смисъл бе заявена готовността за поддържане на активен диалог и обмен на информация.

