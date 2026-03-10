По суша: Още 10 българи евакуирани от Катар и Кувейт

Тази нощ още 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и Кувейт. Това съобщи служебният министър на външните работи Надежда Нейнски пред БНР. "През нощта получих информация, че от района на Катар, Кувейт сме извели сухопътно още 10 човека. Ситуацията в региона, както знаете, е изключително напрегната", каза тя.

Нейнски обясни и че напрежението в Ливан е изключително голямо. Там също тече евакуация и подготовка за извеждане на хората.

"В момента, в Близкия изток, по отношение на евакуацията има добри новини, но, като цяло, в региона ситуацията е изключително напрегната. В момента, нивото на ескалация е много високо. Службите за сигурност, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи са в контакт с нашите съюзници и партньори, за да можем да правим своевременни анализи, но, на този етап, няма директна опасност за България. Това мога да потвърдя", каза още служебният външен министър.

Припомняме, че до момента са евакуирани над 2600 българи.