Само с 2 съставки: Как да си направите лавандулово масло

Може ли нещо да релаксира по-добре от опияняващия аромат на лавандула? Маслото от това прекрасно цъфтящо растение се използва в служба на красотата и здравето и е особено популярно в ароматерапията. Лавандуловото масло е полезно за здравето и грижата за кожата: успокоява изгаряния, регенерира кожата и действа срещу кожния стрес, използва се в масажи, има противогъбични, противовъзпалителни и антибактериални ефекти. Може да се прилага върху кожата при обриви, ужилвания и ухапвания, а също така се използва за защита от насекоми, особено комари.

Лавандуловото масло е изключително популярно и универсално етерично масло, използвано в ароматерапията. Получено чрез дестилация на растението лавандула, лавандуловото масло подпомага релаксацията и може да допринесе за състояния като стрес, тревожност и депресия. Лавандуловото масло е продукт, който може да се използва за много различни цели. В допълнение към своите противовъзпалителни, противогъбични, антисептични и антимикробни свойства, то има и спазмолитични, аналгетични и седативни ефекти. Поради своите ползи, лавандуловото масло може да бъде алтернатива за лечение на много здравословни проблеми, но е важно да се помни значението на дозировката и историята на пациента при билковите продукти. Нивата на поносимост, алергичната история и ефективната доза могат да варират за всеки индивид.

Ако имате проблем с безсънието , препоръчва се лавандулово масло преди лягане, за да заспите по-лесно и по-добре. Можете да нанесете малко върху горната част на ръката си и да вдишвате, докато заспите. В комбинация с кокосово масло, лавандулата е чудесно средство за грижа за косата и може да намали косопада . Използва се като маска , като трябва да я втриете добре в косата си, да я оставите да действа.

Представяме ви една проста рецепта за лавандулово масло, комбинирано с мощно кокосово масло:

Съставки:

30 г сушена лавандула

280 г течно кокосово масло

Подготовка:

Нарежете достатъчно лавандула, за да получите 30 г сушена лавандула, или купете вече сушена лавандула. Ако я сушите сами, окачете отрязаните цветове с главата надолу, за да висят на сухо и тъмно място за около две до четири седмици. Изсипете сухата лавандула в стъклен буркан, след което я залейте с кокосово масло, така че да е напълно покрита. Затворете плътно буркана, след което го разклатете. Съхранявайте буркана близо до прозорец (но не на пряка слънчева светлина), трябва да престои 7 до 10 дни и го разклащайте всеки ден.

Прецедете с помощта на цедка или тензух, след което изсипете сместа в чист стъклен буркан. Съхранявайте маслото на хладно и тъмно място - може да издържи до една година.