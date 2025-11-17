Как лесно да премахнете жълти петна от възглавницата с помощта на оцет

С цялото време, което прекарвате в леглото, това неизбежно може да доведе до пожълтяване на възглавницата от целия този сън и дрямка. Когато пожълтяват, може да си помислите, че трябва да изхвърлите възглавниците си, но е нужно само да ги почистите с една проста съставка. Има начин бързо да ги избелите отново и той е в килера ви.

Оцетът е доказан начин да премахнете пожълтяването, така че спалното бельо да е по-чисто и по-бяло само с едно пране. В зависимост от степента на пожълтяване, можете да третирате малки участъци, да накиснете възглавниците си в оцет и вода или да ги хвърлите в пералнята за по-дълбоко почистване и премахване на петна.

Жълтите петна по възглавниците ви се появяват от лигавка, пот, течности и естествени масла, които отделяте, докато спите. Гримът и продуктите за коса също могат да допринесат за оцветяването, обезцветявайки тъканите след продължителен контакт. Въпреки че може да се наложи да сменяте възглавниците си на всеки две години или когато станат на бучки, деформирани или по-малко поддържащи, редовното почистване с оцет може да помогне за поддържането им свежи.

Дестилираният бял оцет е достъпно решение за премахване на петна от пот и други натрупвания от възглавниците ви. Оцетът е изпитан във времето ефективен, но нежен начин за дезинфекция, неутрализиране и намаляване на миризмите в целия ви дом. Като отслабена киселина, той помага за разграждането на петната на определено pH ниво, като се отървава от петната от пот без нужда от агресивни химикали. Тъй като киселината разтваря остатъците, това води до по-меки и по-бели тъкани на възглавниците. Следващия път, когато оправите леглото си и смените калъфките си за възглавници, няма да ви посрещнат гледката на мръсни възглавници.

Използване на оцет за премахване на жълти петна от възглавници

Този метод на почистване е лесен начин да съживите жълти петна по възглавниците . За третиране на място, смесете равни части дестилиран бял оцет и вода в бутилка със спрей. Нанесете го върху петната и оставете разтвора с оцет да престои 30 минути; след това потупайте с чиста кърпа, като повдигнете петната. Ако пожълтяването се задържи, опитайте да накиснете възглавницата си в чист леген или вана, пълна с равни части оцет и вода, преди да я перете върху деликатни тъкани. Можете също да пропуснете предварителното накисване, като преминете директно към добавяне на 1/2 чаша дестилиран бял оцет към гореща вода заедно с по-малко от половината от обичайния ви перилен препарат. Бъдете внимателни по време на този процес и никога не използвайте оцет с перилен препарат на базата на белина, тъй като това е рецепта за хлорен газ.

В зависимост от вашата пералня, можете да добавите оцета в дозатора за омекотител или просто да го излеете в барабана за по-стари модели. След като цикълът приключи, оставете прясно изпраните възглавници на слънце. Тази стъпка не само помага на тъканта да изсъхне по-бързо и предотвратява появата на мухъл, но и слънчевата светлина може да помогне за унищожаването на всички остатъчни бактерии по повърхността. Тъй като възглавниците се предлагат с различни пълнежи, преди да почистите вашата с оцет, прочетете етикета за грижа. Някои марки може да препоръчват ръчно пране или третиране на отделни части, така че проверете два пъти, преди да продължите, особено ако е с мемори пяна или пухена алтернатива. За възглавници, които могат да се перат в пералня, перете по две наведнъж за балансирано зареждане, като ги разпределяте равномерно в пералнята.