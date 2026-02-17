Най-важните новини за деня: 17 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 февруари 2026 г.

ХОРАТА НА КАЛУШЕВ, ВРЪЗКАТА СЪС СЛУЖБИТЕ, ВЕРСИИТЕ: СИЛВИЯ ВЕЛИКОВА В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Страшно много версии, които се допълват и изключват, има. Това става благодарение на институциите, които не е ясно как поднасят информацията. Защо четем показания на близките? За да могат да се публикуват, да се четат, да се публикуват отвратителни снимки и да се състезават кой пръв ще покаже нечие показание?

КАКВИ СА БИЛИ ХОРАТА ОКОЛО КАЛУШЕВ: БОРИСЛАВ САНДОВ ЗА ТРАГЕДИЯТА “ПЕТРОХАН – ОКОЛЧИЦА“ (ВИДЕО)

Тези хора са били вредни за някого, прикрива се бездействие или злодействие. Това каза в предаването Студио Actualno Борислав Сандов от “Зелено движение“, който беше депутат в няколко парламента, както и вицепремиер и министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков. Той коментира трагедията със загинали петима мъже и едно дете край Петрохан и Околчица: “Тези хора са били за някому вредни. Но със сигурност не са били вредни за околната среда. И аз съм с абсолютно чиста съвест за това, което съм имал като взаимодействие. За мен тези хора просто бяха жертва, независимо дали говорим за жертва на криминално убийство, или жертва на тотално смачкване от държавата, за да прибегнат те към някакви действия.

ВРЪЗКИ С ДАНС, ГДБОП И ПЕДОФИЛИЯ: НОВИ ЗАВОИ ЗА ИВАЙЛО КАЛУШЕВ И ХИЖА "ПЕТРОХАН"

Нямам доказателства, че Ивайло Калушев е бил сътрудник на ДАНС - това е секретна информация. Не сме виждали документ за вербовка, нито докладите до водещия му офицер. Питахме (Actualno.com също зададе въпроси и няма отговор), но отговор нямаше как да получим - едва ли някога ще научим официално. Това каза журналистът от "24 часа" Кирил Борисов, който вярва, че ДАНС е имала информация какво става в хижа "Петрохан". И всичко това след като колегата му Виктор Иванов каза вече, че вестникът имал "абсолютно сигурна информация", че Калушев е бил сътрудник на ДАНС - ОЩЕ: "Калушев е бил сътрудник": Сянката на ДАНС и ДС над трагедията "Петрохан" (ВИДЕО)

МИТОВ СЕ ПОЯВИ, НО ОТНОВО НИТО ДУМА ЗА "ПЕТРОХАН"

След дни на въпроси и обществено напрежение около трагедията край бившата хижа "Петрохан", министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов направи първа публична поява. Тя обаче не беше свързана с шестте смъртни случая, които разтърсиха страната, а с инспекция на ГКПП "Калотина" заедно с британския посланик Копси.

МВР ОТКРИ МИСТЕРИОЗНИТЕ МЪЖЕ С АТВ-ТА ОТ "ПЕТРОХАН"

МВР е установило и разпитало групата от 12 мъже с АТВ-та, които са били в района на хижа "Петрохан" в деня преди трагедията. За тях разказва в показанията си Деян Илиев - човекът, който на 2 февруари открива телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Информацията е на Mediapool, като медията се позовава на материали по случая, с които разполага.

"ПРОБЛЕМЪТ СЕ ПРЕХВЪРЛЯ ОТ БОЛНАТА НА ЗДРАВАТА СТРАНА": ДЕНКОВ ЗА СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА" И НАПАДКИТЕ СРЕЩУ ТЯХ

Има яростна, цинична политическа атака срещу нас и се използва една трагедия, при която има шест жертви, включително едно дете. Тя има две цели – да се удари нашата политическа формация преди изборите и втората – да се отклони вниманието от службите, които са отговорни. Стана ясно, че е имало проверка от прокуратурата, която е била спряна. Те са имали информация какво се случва и има нещо притеснително, което е било прикрито. Това, че прокуратурата е спряла проверка, води то тази трагедия. Проблемът се прехвърля от болната на здравата страна. Този коментар направи съпредседателят на групата ПП-ДБ в Народното събрание Николай Денков в ефира на Нова телевизия относно случая Петрохан – Околчица и смята ли, че е осигуряван чадър над групата на Ивайло Калушев.

ЛЕКУВАМЕ КОРУПЦИЯТА НЕПРАВИЛНО, ЗАЩОТО БЪРКАМЕ ДИАГНОЗАТА - МАФИОТИЗАЦИЯ: ГОВОРИ ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ПРАВО В СУ

България може би се опитва да излекува с неправилните медикаменти дълбоко вкоренената корупция, защото бърка диагнозата - тук става дума за "мафиотизация" на съдебната система. Това заяви в своя реч дoц. д-p Ивa Πyшĸapoвa, пpeпoдaвaтeл пo нaĸaзaтeлнo пpaвo в Cофийския университет „Св. Kлимeнт Oxpидcĸи“. Тя бе сред пpeдcтaвитeлите нa aĸaдeмичнaтa oбщнocт нa фopyм зa cъдeбнaтa peфopмa, opгaнизиpaн oт ΠΠ. Bъз ocнoвa нa гoлямo ĸopпyциoннo проучване в Cъвeтa пo ĸpиминoлoгични изcлeдвaния, тя oпиcвa eтaпитe нa мaфиoтизaциятa нa влacттa и cъдeбнaтa cиcтeмa.

ПРОМЯНА В СТОЙНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КОШНИЦА: АКТУАЛНИ ДАННИ ЗА ЦЕНИТЕ СЛЕД ЕВРОТО

Стойността на потребителската кошница вече е на ниво от 58 евро, като тя се покачва с едно евро нагоре спрямо миналата седмица. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов. Той представи актуални данни за цените и информация относно процеса по въвеждане на еврото в България.

БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА НА СЪВЕТА ЗА МИР НА ТРЪМП: ЕТО КОГО ГЛАСЯТ И С КАКВИ ПРАВОМОЩИЯ

България ще участва в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, научи Actualno.com от свой източник. За целта Министерски съвет се готви да изпрати делегация за първото заседание на 19 февруари, което се пада точно между предаването на властта между кабинета "Желязков" и служебния кабинет на Андрей Гюров. Решението трябва да бъде взето на днешното извънредно заседание на правителството.

В РАЗГАРА НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ РУСКИ УЛТИМАТУМИ: УКРАЙНА УСПЕШНО ДРАЗНИ ПУТИН НА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

За само 5 дни (11-15 февруари) Украйна е успяла да си върне 201 квадратни километра територия – толкова, колкото руската армия успя да завладее през целия месец декември, 2025 година. Оценката е на експерти на френската информационна агенция AFP на база геолокализирани видеокадри и данни, които са анализирани от базата на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Върнатото е основно в Запорожка област – там има две големи направления на бойните действия, това при Гуляйполе и Ореховското, в най-западната част на областта, де факто на източния бряг на река Днепър. А Кремъл контролира около 19,5% от Украйна, като преди пълномащабната инвазия, наредена от руския диктатор Владимир Путин на 24.02.22, контролираше около 7% - Кримския полуостров и част от Донбас.

УКРАЙНА КАТО НИЧИЯ ЗЕМЯ - БЪДЕЩЕТО СЛЕД ВОЙНАТА. УРОЦИТЕ НА ДРОНОВЕТЕ

С наближаването на четвъртата годишнина от войната с Русия Украйна се бори да оцелее през суровата зима. Страната преживява най-студената зима от пет години насам, като температурите падат под -24 градуса. Украинските войници прекарват до 40 дни на фронтовата линия без отопление, а стотици хиляди граждани са принудени да живеят без електричество, пише в анализ за Financial Times бившият изпълнителен директор на Google Ерик Шмид.