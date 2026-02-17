Спорт:

Александра Фейгин се представи изключително достойно на Зимните Олимпийски игри

Днес, на 17 февруари, от 20:30 ч. имахме възможност да наблюдаваме кратката програма на фигурното пързаляне при жените на Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина. В тази дисциплина за България се състезава 23-годишната Александра Фейгин. Специфичното при кратката програма е, че максималният брой на елементите, които състезателките могат да включат в съчетанието си. Лидерка към момента на предсатвянето на Фейгин е Аделия Петросян.

Александра Фейгин направи олимпийския си дебют през 2022 г.

Александра Фейгин беше трета под ред от втората състезателна група. За нея това е второ участие на Зимни Олимпийски игри, след като през 2022 г. в Пекин тя достигна до финала. Там тя игра на волната програма и стигна до 23-тото място. За нея беше много важно да не прави грешки в кратката програма, тъй като малкият брой елементи означва, че няма много възмжности да навакса евентуално изоставане в резултата.

Александра Фейгин

Саша Фейдин с изключително достойно представяне

Александра Фейгин започна съчетанието си с чист комбинация от два тройни тулупа, продължи с другия сложен скок в програмата - троен ритбергер. Следващите лементи за Фейгин бяха двоен аксел, който за жалост тя превъртя, и пирует, отново леко проблемен. До края на съчетанието тя направи много хубава серия от стъпки и голямо разнообразие от сложни елементи. Като краен резултат тя получи 53.42, което я постави на 7-мо място в класирането. Ако тя иска да се класира на волната програма, ще трябва поне 5 състезателки да приключат с по-нисък резултат от нейния

Следващото представяне на Алексндра Фейгин ще можем да наблюдаваме 19 февруари, четвъртък, от 19:45 часа българско време. Повече за Фейгин може да прочетете в нейната визитка. Actualno.com представя спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026. в поредицата "Българските олимпийци в Милано/Кортина"

