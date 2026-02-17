Радар за икономика: Най-важните новини на 17 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 17 февруари 2026 г.

Промяна в стойността на потребителската кошница: Актуални данни за цените след еврото

Стойността на потребителската кошница вече е на ниво от 58 евро, като тя се покачва с едно евро нагоре спрямо миналата седмица. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов. Той представи актуални данни за цените и информация относно процеса по въвеждане на еврото в България.

Защо ни е скъпо и какво ни удря по джоба: ИПИ с коментар

Икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов обясни защо е скъпо и кои продукти ни удрят по джоба. В студиото на bTV Богданов анализира икономическата ситуация на пазара и наблегна на тезата си, че там, където има конкуренция, има спад на цените. Там, където работи пазарът, има много доставчици, които се състезават и много лесно може да се сравни, уточни икономистът.

Нова посока за еврото през новата седмица

Иначе курсът на еврото спрямо щатския долар продължава да е низходящ през новата седмица, след като през миналата достигна максимума си за месец февруари и се котираше над граница от 1,19 към щатската валута. От началото на годината европейската валута се възползва от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, като имаше най-високия си курс от пет години към долара.

Заради долара: Нова промяна в цената на златото

А доларът натисна златото. Цената му се понижи с над 2 на сто днес на фона на ниска ликвидност заради празници на водещи пазари, отслабване на геополитическото напрежение и поскъпването на американския долар, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще бъде „косвено“ ангажиран в разговорите между САЩ и Иран по ядрената програма, които са насрочени за вторник в Женева, а щатският долар поскъпна с 0,2 на сто спрямо другите валути, което оскъпява метала за инвеститорите.

Цената на петрола е в плен на геополитическите рискове

Понижи се и цената на петрола във вторник, докато инвеститорите оценяваха риска от прекъсване на доставките, след като Иран проведе военноморски учения в района на Ормузкия проток непосредствено преди планирани ядрени преговори със САЩ по-късно през деня.

