10 неща, за които не дължите обяснение на никой

В днешния хипер-свързан свят, натискът да оправдавате всеки свой житейски избор може да бъде изтощителен. От начина, по който се обличате, до връзките, в които сте, изглежда сякаш всеки има мнение и смята, че трябва да го изрази. Но психолозите казват, че не дължите обяснение на никого, защото живеете живота си така, както искате и чувствате, че трябва. Според психолозите този вид поставяне на граници е ключов за психичното благополучие и емоционалната независимост. Ето десет неща, които експертите казват, че имате пълното право да правите без никакво оправдание или извинение. И науката го подкрепя.

Карл Юнг: 6 типа хора, които не заслужават втори шанс

Житейски приоритети

Независимо дали искате да се съсредоточите върху кариерата си, пътуванията, отглеждането на деца или решите да нямате деца, вашите приоритети са само ваши. Сюзън Дейвид, психолог в Харвард , подчертава важността на „емоционалната гъвкавост“ или умението да живеете според собствените си ценности, а не според очакванията на другите. Не е нужно да обяснявате на никого защо сте избрали работата си, партньора си или духовния си път. Ако това означава нещо за вас, това е достатъчно.

Още: Как да се самопрограмирате - ДНК записва думите ни

Урок: Автономията е основна човешка потребност, според теорията за самоопределението. Колкото по-независими са вашите избори и решения, толкова по-добре ще се чувствате в собствената си кожа.

Кажете „не“, без да се оправдавате.

Не е нужно да навлизате в подробности защо сте казали „не“. „Не“ е цяло изречение. Точка. Хората, които казват „Не искам“ вместо „Не мога“, са по-ефективни в поставянето на граници и изпитват по-малко угризения за своето „не“. Така че следващия път, когато някой ви помоли да направите нещо, което не искате да правите, пропуснете дългите извинения и обяснения. Едно просто и учтиво „не, благодаря“ или „не, не искам“ е достатъчно.

Вашият външен вид

Още: Интуиция или тревожност - как да ги различите

Начинът, по който изглеждате, от теглото, прическата и татуировките или пиърсингите до дрехите и обувките ви, не е необходимо да бъде защитаван. Социалният психолог д-р Ейми Къди посочва, че автентичността и присъствието означават повече от това да отговаряте на повърхностни очаквания. Това, което носите и как се държите, трябва да отразява кои сте, а не това, което другите биха искали да бъдете.

Урок: Не дължиш обяснение на никого, защото се чувстваш комфортно в собствената си кожа.

Вашето свободно време

Интроверти, екстроверти и амбиверти: всички ние имаме нужда от време, прекарано сами. Ако имате нужда от уикенд без компания или не сте в настроение за разговори, няма нужда да се извинявате за това. Всъщност, психолозите са установили, че самотата може да стимулира креативността, емоционалната регулация и саморефлексията.

Още: Психолог: Защо мъжете имат любовници, а не се развеждат?

Урок: Да кажеш „Имам нужда от време за себе си“ не е егоистично, а просто грижа за себе си.

Не посещавам всяко събитие

Животът е хаотичен и понякога си уморен. Понякога просто не ти се излиза. Не дължиш на никого обяснение защо не отиваш на вечеря, парти, сватба или бягство през уикенда. Психологът д-р Гай Уинч обяснява, че емоционалната енергия е ограничена и че прекаляването с тези ангажименти може да доведе до прегаряне.

Урок: Да пазите времето и спокойствието си не е безотговорност, а въпрос на емоционална хигиена.

Още: 4-дневната работна седмицата прави хората много по-щастливи: Истинската причина ще ви шокира

Вашите романтични избори

Независимо дали сте необвързани по избор, в еднополова връзка, във връзка с някой по-възрастен или по-млад от вас, или преминавате през развод, не дължите на никого обяснение за любовния си живот. Американската психологическа асоциация заявява, че интимните взаимоотношения са дълбоко лични и се оформят от личната история, ценности и нужди. Това, което работи за вас, може да не е логично за някой друг – и това е нормално.

Урок: Нека хората коментират, ако не могат да направят друго. Но не е нужно да защитавате сърцето си пред другите.

Как харчите парите си?

Още: Михаил Литвак: Не гони щастието и щастието е това, което ще намериш

Искате да си купите луксозна чанта? Да спестите всяка стотинка? Да пътувате, вместо да купувате апартамент? Вашите пари, вашите правила. Проучвания в поведенческата икономика показват, че хората са склонни да надценяват колко други се интересуват от финансовите им решения. През повечето време хората са твърде заети да се грижат за себе си, за да се интересуват как харчите парите си.

Два комплимента, зад които се крие опит да ви манипулират

Урок: Не е нужно да оправдавате покупките, спестовните си планове или финансовите си цели, особено не пред тези, които не допринасят финансово за постигането им.

Екхарт Тол: Когато се оплаквате, правите себе си жертва

Грешките ти в миналото

Всички имаме минало. Не дължите на никого обяснение за решенията, които сте взели, когато сте се учили, особено ако оттогава сте узрели. Д-р Брене Браун , водещ изследовател в областта на уязвимостта и срама, казва, че най-смелото нещо, което можете да направите, е да се гордеете с миналото си. И това не означава, че трябва да се оправдавате за него или да го обяснявате на някого.

Още: Връщате ли стола под масата, когато ставате - 9 черти, които доказват, че сте специални

Урок: Миналото ти е твоят учител, а не съдебната ти зала.

Решението да бъдеш щастлив (дори когато другите не са)

Понякога хората очакват да изключите или да отложите щастието си, само защото самите те преживяват трудности. Но не сте задължени да гасите светлината си за никого. Според изследванията, настроенията са заразни, но това не означава, че трябва да намалявате чувството си на радост, само за да накарате някой друг да се чувства неудобно. Празнувайте успехите си. Споделете добрите си новини.

Урок: Имаш право да бъдеш щастлив, дори ако никой не споделя твоето щастие.

Още: Казвайте това изречение сутрин и ще промените драстично живота си

Вашето психично здраве

Независимо дали сте на терапия, приемате лекарства или просто работите върху психологически проблем, вашето психично здраве е ваша лична работа. Не дължите на никого обяснение защо се нуждаете от помощ или как сте избрали да се справите и излекувате раните си. Стигмата около психичното здраве бавно избледнява, но много хора все още се чувстват притиснати да крият психологическите си борби. Не го правете. Както казва психологът д-р Кристин Неф , самосъстраданието е ключът към възстановяването.

Поставянето на граници е знак за сила, а не за егоизъм.

Едно от най-освободителните неща, които можете да направите, е да се откажете от нуждата да се оправдавате пред хора, които нямат това ниво на достъп до живота ви. Границите не са стени, които ви отделят от хората. Те са врати, които помагат на хората да влязат. Психологията подкрепя това мнение: поставянето на граници е тясно свързано с по-високо самочувствие, качествени взаимоотношения и по-ниски нива на стрес. Така че следващия път, когато почувствате нужда да оправдаете взетото от вас решение, запитайте се: „Това ли е, за да остана верен на себе си или за да накарам някой друг да се чувства по-комфортно?“

Още: Защо Карл Юнг твърди, че започваме да живеем истински след 40 години

В крайна сметка, единственият човек, който трябва да разбере живота ти, си ти самият.