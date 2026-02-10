Стихотворение на деня, 11 февруари, от Димчо Дебелянов

"Тъй, както и моята младост"Как силно те любя, самичка ти виждаш,ти чувствуваш моята слабост. -Обичам те ази, защото приличаштъй много на моята младост. Прибулена с нежна и тиха тъга,таяща и скърби, и радости пълна с мечтателна нега и свянтъй, както и моята младост. Кат древна весталка в антична Елада -величествена в своята старост,ти си тъй горда и с чиста душатъй, както и моята младост. И днес пак ти шепна с надежди огрен,че любя те, моя единствена радост,а ти отминаваш безшумно край ментъй, както и моята младост.Димчо Дебелянов