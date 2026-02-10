Как правилно да съхранявате картофи

Картофите са готови за консумация веднага след прибирането на реколтата, но можете да съхранявате сушените картофи в продължение на месеци, за да ги използвате през цялата зима. За най-добър вкус и най-дълго съхранение, съхранявайте ги в хладна и тъмна изба с висока относителна влажност (над 95 процента) и температури между 4°C. По-ниските температури правят картофите тъмни и мазни, докато топлите температури водят до покълване и преждевременно разваляне.

Още: В столица на ЕС раздават картофи на килограм – безплатно

Съхранявайте картофите в картонени кутии, перфорирани торби или добре проветриви контейнери, щайги и кошници. Ако е необходимо, покрийте контейнерите с лека вестникарска хартия, картон или зебло, за да блокирате светлината и да предотвратите позеленяването на картофите.

При правилно съхранение повечето картофи ще издържат около два до три месеца в изба, но някои къснозрели червеникавокафяви картофи остават пресни в продължение на впечатляващите седем до осем месеца.

Още: Истина или мит: По-полезни ли са сладките картофи от обикновените

Консервирането е един от начините за удължаване на срока на годност на картофите, но кога и как се събират картофите също влияе върху това колко добре ще се съхраняват. Преди да преминем към процеса на консервиране, ето няколко съвета за прибиране на реколтата, които ще ви помогнат да съберете перфектните картофи за съхранение.

Знайте кога да приберете реколтата. Картофите за съхранение обикновено се берат през есента или около 120 дни след засаждането на семенните картофи. Ще разберете, че кълновете са готови, когато листата на растението пожълтяват и стъблата започват да отмират.

Добавете една лъжица към врящите картофи: Ще омекнат по-бързо, а вкусът ще ви зарадва

Намалете поливането. С наближаването на времето за прибиране на реколтата, намалете графика си за поливане и оставете почвата да изсъхне. Картофите се берат по-лесно, когато почвата е суха, а сухите условия също така правят кората на картофите малко по-дебела.

Вземете реколта от тестова грудка. Изкопайте едно или две растения, преди да съберете цялата реколта от картофи, и проверете как се развиват грудките. Ако кората на картофите е все още деликатна и лесна за изтриване с пръсти, оставете растенията си да пораснат още малко.

Още: Kак да засадите картофи за разсад за по-голяма реколта

Копайте внимателно. Използвайте градинска вила или лопата, за да разрохкате внимателно почвата под грудките и да повдигнете картофите за стъблата им. Ако картофите са трудни за издърпване, използвайте лопатата, за да ги извадите внимателно от почвата.

Работете внимателно. Когато копаете, внимавайте да не прережете клубените или да не нараните картофите при грубо боравене. Повредените картофи не се съхраняват добре.

Избягвайте слънцето. Докато работите, дръжте събраните картофи покрити с картон, лек чаршаф или парче зебло. Прекаленото излагане на слънце прави картофите зелени и ги прави негодни за консумация.