Какво послание има всяко цвете и как да изберете подходящото за Св. Валентин

Цветовете носят тих смисъл – някои радостни, други предпазливи, някои капят от любов, някои сигнализират за емоционално отдръпване. Едно стъбло може да изрази копнеж, приятелство или късмет, без да каже и дума. Свети Валентин е изрисуван в смели червени рози, но езикът на цветята винаги е бил по-нюансиран.

Разберете какво биха могли да кажат вашите цветя, преди да направите поръчка за доставка за Свети Валентин. В крайна сметка, ако искате вашите цветя да говорят вместо вас, тогава е добре да знаете какво всъщност казват.

Флориографията, езикът на цветята, ни кани да погледнем по-задълбочено върху това как цветята предават това, което сърцата понякога се колебаят да изразят. Независимо дали празнувате любовта или я предефинирате, правилният цвят може да каже точно това, което имате предвид.

Източниците се различават по отношение на това какво символизират различните цветя – това е изкуство, а не наука – но това са някои от любимите ни интерпретации.

Маргаритка: Весели и безгрижни, маргаритките символизират игривост и щастие. Това е послание за добро настроение, без да се прекалява с обмислянето му.

Син ирис: Отдавна символизира вяра, надежда и мъдрост, подаряването на син ирис е като да кажете: „Вярвам в теб“.

Кукурек: Кукурениците се свързват със защита и облекчаване на тревожни чувства. Традиционно те могат да намекват и за скандал, така че са идеални, ако обичате малко интриги.

Роза: Напълно разцъфналата роза представлява красота в пълен разцвет, докато прасковените рози клонят повече към приятелство и топлина. Заедно те омекотяват посланието отвъд класическата романтика.

Лилия: Белите лилии символизират чистота и невинност, което ги прави елегантен избор. Розовите лилии добавят нотка на просперитет и късмет.

Карамфил: Свързани с обич и възхищение, карамфилите са приятелски настроени, но по-дълбокият розов нюанс сигнализира за по-силни чувства.

Лале: Лалетата символизират щастливи години и чувство за споделена радост. Лилавото, по-специално, се свързва с кралска власт: „Ти си моята кралица“, някой?

Хризантема: Веселост, дълголетие и щастие, хризантемите са особено значими в трудни времена, носейки надежда и стабилно послание.

Синя салвия: Това цвете символизира изцеление и замислено намерение. Значението му носи мъдрост и тиха грижа.

Лизиантус: Това често се възприема като смел, публичен израз на обич. Тъй като понякога се използва в предложения за брак, подарявайте лизиантус разумно.

Ранункулус: Викторианците биха изпратили тези цветя на своите любими, но те са подходящи и за очарователен приятел.

Делфиниум: Символизирайки лекота, яркост и всичко възхитително, делфиниумът носи чувство на радост, където и да се появи.

Орхидея: Означава романтична любов и желание, драматичният вид на орхидеята ѝ е придал и пикантен оттенък.

Далия: Букет от далии символизира достойнство, увереност и сила; това е красив начин да се каже благодаря.

Анемона: Очакване и оптимизъм за това, което предстои. В бяло, анемоната се свързва с искреност и честни чувства.

Сладък грах: Често се тълкува като нежна благодарност за споделени моменти. Сладкият грах символизира удоволствие и благодарност.

Алстромерия: Тясно свързана с приятелството и предаността, дълготрайните цветове на алстромерията я правят подходящ символ на трайни връзки.

Гладиола: Наречени заради мечоподобните си листа, гладиолуси представляват сила и характер. Често се подаряват в чест на почтеността и устойчивостта.