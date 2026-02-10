Какво казва разположението на бенките за вашия характер и съдба?

Всяка забележима бенка по тялото ни носи скрито значение или представлява някаква тайна пречка. Ако някога сте се чудили какво означава тази бенка на врата, гърба или бедрата ви, прочетете нататък...

Някои казват, че родилните белези по телата ни всъщност са тайни отпечатъци от миналите ни животи, белези от минали кармични дела, които ще узреят в този живот, както добри, така и лоши. Други твърдят, че родилните белези са послания за добър и лош късмет, които отразяват важни повратни точки в живота ни.

В индийската и китайската астрология родилните белези се тълкуват като представители на съдбата. Ако откриете своята „съдба“ в тези тълкувания, не се отчайвайте, защото определена част от съдбата (кармата) може да бъде променена. Тя може да бъде променена предимно чрез дейности, които са над закона на кармата, а именно различни видове духовни дейности.

Влиянието на планетите върху човек започва още в момента на формирането на плода в утробата на майката. Някои планети влияят на плода повече, други по-малко. Според хороскопа, асцендентът и неговият управител, управителят на шести дом, Луната, Марс, Сатурн, Уран, Раху и Кету ще образуват родилен белег върху човешкото тяло.

Бенките трябва да се тълкуват според техния цвят, форма и размер, както и местоположението им по тялото. Бенките в червено, медено или зелено обикновено носят късмет. Бенките в черно дават лоши резултати.

Малките бенки, които не са толкова видими, няма да дадат никакви резултати. Само големите бенки ще дадат резултати. Дългите бенки ще дадат добри резултати. Бенките с квадратна форма ще дадат лоши резултати в началото, но също така ще дадат добри резултати накрая.

Бенките с форма на триъгълник ще доведат до различни резултати, понякога добри, а понякога лоши. Бенките с форма на зигзаг ще доведат до лоши резултати. Това са груби тълкувания и един добър астролог може да ви даде много повече информация.

По отношение на местоположението по тялото, бенките на гърба ни например показват някакъв вид бреме, което трябва да носим, ​​докато за бенките на предната част на тялото ни се казва, че привличат успех. Бенките на определени места показват велики неща в живота - богатство, просперитет, здраве и т.н.

Например, бенка директно под веждата показва интелигентност и креативност. Тези умения могат да донесат слава, успех и богатство. Бенка, разположена директно в центъра на кожата над горната устна, показва потенциал за голямо семейство и постоянна емоционална подкрепа.

Глава и шия

Бенка от двете страни на устните е индикация за балансиран и успешен живот. Тя предвещава богатство, слава и разкошен начин на живот. Жените с тези бенки могат да бъдат изключително красиви.

Бенка в средата на челото показва креативен, трудолюбив, но и много безгрижен дух. Тези хора са страхотни лидери и могат да бъдат много успешни предприемачи.

Ако челото е широко и бенката е от дясната страна , това означава богатство, слава и статус. Човек става богат и има добра репутация и известност в обществото. Той ще помага на другите и ще бъде отдаден на Бог.

Ако бенката е от лявата страна и челото е тясно, тогава човекът ще бъде обърнат към себе си.

Бенка на единия или другия край на веждата показва силен, упорит човек с много добър авторитет.

Ако бенката е между веждите , това показва лидерски качества, богатство, репутация и слава. Такъв човек обича лукса и жените.

Ако бенката е на дясната вежда , той ще се ожени за добра съпруга (или ще се ожени за добър съпруг) рано. Човекът става щастлив след брака.

Ако бенката е на лявата вежда , това показва, че човекът ще има някои проблеми в живота и много трудности. Той трябва да бъде внимателен с парите.

Бенките под веждите показват раздори с членове на семейството. Стресът може да окаже огромно влияние върху живота ви.

Бенките в средата на носа не са много благоприятен знак. Хората може да са склонни да харчат твърде много, да се отдават на хазарт, да флиртуват и да се хранят лакомо. Най-големите предизвикателства са да знаят кога да спрат и да устоят на изкушението.

Бенките на върха на главата са видими само ако главата е обръсната. Ако бенката е от дясната страна на главата, човекът ще преуспее в политиката. Ако бенката е червена или зеленикава на цвят, тогава той ще стане политически виден. Той може също да бъде президент или друг лидер на общество или бизнес организация. Той ще има социален статус и успех във всяка сфера на живота.

Ако бенката е от лявата страна на главата , тогава човекът има финансови проблеми. Може да не се ожени и ще прекара живота си в пътешествия. Това обаче не е задължително да е лошо нещо, защото може да се посвети повече на духовния живот и да изнася духовни проповеди. Той също така ще има интерес към литературата.

Бенките на тила представляват слабост към противоположния пол. Такъв човек ще бъде твърде привързан към партньора си. Ще печели много пари, но няма да има желаната репутация в обществото.

Бенка от дясната страна на слепоочието се счита за знак за изключителни способности и умствена сила, което ще помогне на човек да напредва.

Ако е от лявата страна на слепоочието , се смята, че човекът няма да знае много за стойността на парите и е вероятно да се отдаде на екстравагантност и неумереност в харченето.

Бенка на десния клепач носи богатство. Човек бавно, но сигурно забогатява. Той има вътрешна гордост и се чувства могъщ. Харченето ще бъде повече. Той също така ще инвестира пари за Бог, като строи църкви и храмове или изпълнява молитви и ритуали.

Бенка на левия клепач представлява живота като цяло. Човекът печели ограничена сума пари. Той е склонен към ревност.

Бенка на вътрешната част на горния клепач символизира щастлив и богат човек.

Бенка в дясното око представлява човек, който лесно дава и получава пари. Дори и човек да не работи, той ще забогатее внезапно от чист „късмет“.

Бенка в лявото око представлява човек, който се интересува от общуване с противоположния пол. Те ще имат тайни и незаконни връзки.

Бенките в очните кухини (ъглите към ухото) представляват щедър и миролюбив човек. Но има вероятност от внезапна смърт.

Бенка под окото означава проблемен любовен живот.

Бенка под лявото око се счита за донякъде неблагоприятна.

Бенките под дясното око може да означават, че сте склонни към инциденти. Бъдете внимателни.

Бенка някъде по ухото представлява добри доходи и луксозен живот. Разходите ще бъдат неконтролирани. Съществува опасност от удавяне.

Бенка на гърба на ухото представлява човек, който спазва обичаите. Той ще си намери партньор от добро семейство. Бенка на едното или другото ухо показва, че човекът има безгрижен нрав.

Бенка на върха на ухото показва висок интелект или проницателен ум. Наличието на бенка на това място означава две различни неща. Ако е от дясната ви страна, това може да означава, че сте лоялни и добри към семейството си и често е индикация за добро дете.

Ако е от лявата страна , ще имате добър партньор.

Бенките на върха на носа представляват бързо мислене и избухлив нрав. Такъв човек ще има високо самочувствие и като цяло ще спечели околните.

Бенка от дясната страна на носа представлява повече пари с по-малко усилия.

Бенката от лявата страна на носа не дава много добри резултати.

Бенка на моста между ноздрите представлява пречки при намирането на работа и загуба на пари.

Бенка под носа представлява голяма плодовитост. Човекът има голямо семейство и много деца.

Вертиална линия между носа и средата на горната устна – бенка тук означава, че сте предразположени към раждане на близнаци.

Бенка от дясната или лявата страна на филтрума над устната означава, че имате ненужно ниско самочувствие.

Ако обаче тази бенка се намира на устната ви , значи сте много приказливи. Склонни сте да имате много любознателен ум и да задавате важни въпроси.

Бенка, разположена точно по средата на брадичката, представлява възвишен човек, който получава похвали от другите.

Бенка от дясната страна на брадичката представлява човек, който е развил логическо мислене и дипломатичен характер. Мога да убеждавам другите с речта си. Печалбите им ще бъдат много добри и те лесно могат да спечелят репутация и слава.

Бенките от лявата страна на брадичката представляват човек, който говори без излишни думи, поради което хората не ги харесват.

Наистина е късмет да имаш бенка от двете страни на брадичката и това се смята за сигурен знак, че ще бъдеш благосклонен/а от съдбата в почти всичките си начинания. Дори без много усилия от своя страна, те имат шанс да постигнат богатство и просперитет и ще се радват на обичта и вниманието на всички.

Бенката на горната устна представлява човек, който прави добро за всички. Тя също така представлява слабост към противоположния пол и луксозните предмети.

Бенка на долната устна представлява човек, който обича добрата храна. Той ще се интересува от актьорско майсторство и театрално изкуство.

Бенка от вътрешната страна на горната устна представлява човек, опитен в мантри и мистични сили.

Бенка от вътрешната страна на долната устна представлява човек, който може да стане склонен към зависимости и да губи пари в рискован бизнес.

Бенките на дясната буза представляват чувствителен човек, който много уважава родителите си. Той обича жена си и роднините си. Радва се на богатство и здраве и живее дълъг живот. Предсказва приятен и щастлив брак; колкото по-близо е до устата, толкова по-голямо богатство и щастие ще донесе съпругът/съпругата на човека. Щастливият собственик на бенка на тази част от тялото никога няма да се сблъска с бедност или тревога.

Бенките на лявата буза представляват човек, който е интроверт. Той ще се сблъска с проблеми в живота. Но ще бъде щастлив в напреднала възраст заради децата си. Това показва разточителни разходи. Това е поличба, която предупреждава за много трудности в постигането на щастие и успех. Смелост, постоянство и силна воля са необходими в много битки, които могат да възникнат. Тези, които притежават тези качества по добър начин, имат добър шанс да спечелят тези битки и да изградят добра кариера, но по-слабите и по-малко уверени хора ще бъдат по-склонни да „пропаднат“, защото съдбата е срещу тях.

Бенка в средата на езика показва възможни пречки в образованието и съмнително здраве.

Бенка на върха (външния ръб) на езика представлява човек, който ще убеди другите с речта си. Той е интелигентен и дипломатичен. Обича добрата храна и децата му ще имат добро бъдеще.

Врат

Бенка на предната част на врата ви показва, че може да имате неочакван късмет. Ако бенката е от двете страни, може да имате неразумна личност. Ако обаче имате бенка на гърба , това означава, че сте човек, който обича да води прост живот.

Следващата част от тялото е рамото ви , където можете да имате бенка отляво или отдясно, отпред или отзад. Бенка от двете страни на рамото ви може да показва съвестен и практичен човек. Вие сте също така човек, който е отговорен, общителен, общителен и бързо създава приятелства.

Ръце

Ръцете включват части на тялото като подмишниците, лактите, китките и пръстите. Бенките на тези места имат различни интерпретации, в зависимост от точното им местоположение. Накратко обаче, бенките в областта на ръката показват, че сте добри и миролюбиви.

Бенките под мишниците означават изправяне пред битки, които са добре възнаградени, обикновено с богатство. Те също така показват предпазлив човек.

Бенките на лактите показват любов към пътуванията, докато бенките на китките показват хора, които са надеждни и пестеливи.

Бенките по пръстите означават склонност към преувеличаване.

Бенките на която и да е част от пръста представляват различни препятствия. Хората, които имат бенка на пръста си, са склонни да преувеличават. Ако имате бенка в средната фаланга на средния пръст, внимавайте с парите си.

Корем

Коремната област включва части като гръдния кош или гърдите и областта около пъпа.

Ако имате бенка от двете страни на гърдите си , може би сте мързелив човек, който обича да се наслаждава на лукса на живота.

Можете също така да бъдете някой, който обича да живее живота по всякакъв възможен начин.

Бенките в областта на пъпа показват хора, които са щастливи и се радват на семейния живот.