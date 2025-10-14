Стихотворение на деня, 15 октомври, от Евтим Евтимов

"Вино и любов"Виновно ли е виното червено,че ти си слаб и бързо те напива?Една жена в легло на друг отива,когато у дома й е студено.Една звезда над дявола изгрява,когато ангела не я разбира;Една любов любов при друг намира,когато недолюбена остава.Това мъжете силни не забравятдори и сред житейските задачи,че вино и жена изневеряват,когато нямат истински пиячи. *** Ако знам, че обичта ще свърши;ако знам, че тя ще се смали;ако знам, че гръм ще я прекърши;ако знам, че няма да боли;ако в нея дълго съм се лъгалако не оставя тя следа,ще я разруша до някой ъгъли отново ще я изградя. Евтим Евтимов

"Вино и любов"

Виновно ли е виното червено,

че ти си слаб и бързо те напива?

Една жена в легло на друг отива,

когато у дома й е студено.

Една звезда над дявола изгрява,

когато ангела не я разбира;

Една любов любов при друг намира,

когато недолюбена остава.

Това мъжете силни не забравят

дори и сред житейските задачи,

че вино и жена изневеряват,

когато нямат истински пиячи.

***

Ако знам, че обичта ще свърши;

ако знам, че тя ще се смали;

ако знам, че гръм ще я прекърши;

ако знам, че няма да боли;

ако в нея дълго съм се лъгал

ако не оставя тя следа,

ще я разруша до някой ъгъл

и отново ще я изградя.

Евтим Евтимов