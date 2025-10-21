Стихотворение на деня, 22 октомври, от Валери Петров

"За щастието" И както тече си на човека животамежду три неприятности и два анекдота,изведнъж като някаква тържествуваща нота,като гръм от небето,като експлозив,от който светътстава свеж и красив -Щастие! Щастие! И нов, непознат,сякаш целият градв това чудо невиждано взима участие,и си казваш: – До днескак живял си ти безщастие, щастие! Но както със щастие е изпълнен човека,той привиква със него, тъй че лека-полекатова, новото, също става стара пътекаи само нарядкоза секунда едвапоразява те споменът:– Какво беше това"Щастие! Щастие!"? Като нов, непознат,сякаш целият градв това чудо невиждано взел бе участиеи, ах, как от днесще живееш ти безщастие, щастие?Валери Петров