Стихотворение на деня, 22 октомври, от Валери Петров

21 октомври 2025, 21:00 часа 0 коментара
Съдържание:

"За щастието"

 

И както тече си на човека живота

между три неприятности и два анекдота,

изведнъж като някаква тържествуваща нота,

като гръм от небето,

като експлозив,

от който светът

става свеж и красив -

Щастие! Щастие!

 

И нов, непознат,

сякаш целият град

в това чудо невиждано взима участие,

и си казваш: – До днес

как живял си ти без

щастие, щастие!

 

Но както със щастие е изпълнен човека,

той привиква със него, тъй че лека-полека

това, новото, също става стара пътека

и само нарядко

за секунда едва

поразява те споменът:

– Какво беше това

"Щастие! Щастие!"?

 

Като нов, непознат,

сякаш целият град

в това чудо невиждано взел бе участие

и, ах, как от днес

ще живееш ти без

щастие, щастие?

Валери Петров

Валери Петров Поезия стихотворение
