Мирослава Тодорова: С изказването си за случая „Петрохан“ Борислав Сарафов урони престижа на правосъдието

„Господин изпълняващият функциите главен прокурор (Борислав Сарафов) създаде голямо напрежение в обществото, като в началото на едно разследване изрази емоционално една версия, с да кажем, свръхобразна реторика – за случая „Петрохан“ става въпрос“. Това обяви в интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV съдия Мирослава Тодорова.

По думите ѝ изказването на Сарафов по случая „Петрохан“ до голяма степен е уронило престижа на правосъдието: „Хората започват да си мислят дали ние сме компетентни обективно да свършим една работа, т.е. да разследваме, така че без да имат предварителна нагласа, докъде трябва да стигнат, да установят истината“. Тя се извини на всички близки на жертвите на трагедията „Петрохан – Околчица“ за този „недопустим подход“.

Според Тодорова достойният изход на тази ситуация е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да престане да упорства и да избере подходящ човек за и.ф. главен прокурор. Тодорова се позова на решения на Върховен касационен съд, както и на преобладаващия брой апелативни съдилища, според които Сарафов вече не може да изпълнява правомощията на главен прокурор. „След като не може законно да бъде упражнявана тази власт, това означава, че фигурата продължава да изпълнява някакви фактически задачи, които не са свързани с естеството на функцията“, коментира тя.

„Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е длъжна да обезпечи ефективното управление и осъществяване на правосъдието, като премахне всички пречки, които компрометират прокурорската работа“, обяви Мирослава Тодорова.

Тя отхвърли аргумента, че честата смяна на временния ръководител би била проблем: „Не виждам нищо драматично в това, защото прокурорите във ВКП са около 100“ и винаги ще има прокурори, които могат да изпълняват тези функции“.