Тревожен сигнал: Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран

Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран, а Китай посъветва гражданите си да се евакуират от страната и да не пътуват до там. Мерките бяха предприети часове след края на третия кръг непреки преговори между САЩ и Иран в Женева с посредничеството на Оман. Иранският външен министър отчете добър напредък и съобщи, че допълнителни технически дискусии ще има в понеделник във Виена.

Според американското издание "Аксиос" обаче, американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са останали разочаровани в началото на разговорите вчера. В интервю за "Вашингтон пост" вицепрезидентът Джей Ди Ванс изключи Съединените щати да се впуснат в продължителна война в Близкия изток, дори при евентуален удар по Техеран.

