Ангелско число за всеки зодиакален знак и какво означава то, според нумерологията

Астрологията и нумерологията са две тясно свързани системи за гадаене. Докато астрологията е свързана с местоположението и позицията на планетите, нумерологията изследва значенията и вибрациите зад различните числа.

Един аспект на нумерологията са ангелските числа или повтарящите се числови поредици с духовни значения. Лариса, интуитивен нумеролог, известен като Богинята на нумерологията в TikTok, сподели в скорошно видео , че всеки от 12-те зодиакални знака има специфично ангелско число със специално значение.

Овен — 111

Овенът е първият знак от зодиака, така че вашият ангелски номер е повтарящо се число едно. Ангелският номер 111 означава ново начало. Време е да работите за нещата, които искате в живота.

„Посланието ви е за засаждане на нови семена, ново начало и ново начало към вашите цели и желания“, обясни Лариса. „Сега е моментът.“

Телец — 444

За Телец, вашият ангелски номер, 444 , е свързан с това да ви уведоми, че е добре да продължите.

„Вашите водачи идват, за да ви кажат, че всичко е наред, безопасно е, можете да продължите напред“, каза Лариса. „Вие сте водени и защитени по пътя към вашата цел.“

Ако сте Телец, можете да сте сигурни, че се движите в правилната посока и пътят пред вас скоро ще бъде разкрит.

Близнаци — 555

Ако сте Близнаци, тогава трябва да сте подготвени за някои предстоящи промени. С вашето ангелско число 555 , „От вас се иска да приемете промените, които са навсякъде около вас“, каза Лариса. „От вас се иска да се адаптирате, да се приспособите и да бъдете гъвкави точно сега и да бъдете промяната, която искате да видите в света си.“

Време е да се доверите на Вселената и да приемете каквото ви се случва.

Рак — 222

За раковите заболявания всичко е свързано с любовта. „Вие сте енергията на честотата на любовта“, отбеляза Лариса. „Трябва да проучите честотата на солфеж от 528 херца, защото това е тонът на любовта. Тя ще ви помогне да отворите енергията си, за да произведете повече любов в този свят, защото напоследък сте били малко блокирани и колкото повече любов давате, толкова повече любов ще получавате.“

Може да е трудно за Рака да почувства любовта в момента, но ангелското число 222 е свързано с това да работи за даването и получаването ѝ в по-големи количества.

Лъв — 888

Ако сте Лъв, вашият ангелски номер 888 е свързан с изобилието, по-специално с вида, който е свързан с богатството.

„Всичко е въпрос на това да се впуснете в потока на изобилие и просперитет “, посочи Лариса. „Вашите водачи, вашите ангели, вашият божествен екип искат да знаете, че в момента в живота ви има паричен блок, че сте достойни да получите всички благословии. Става въпрос за разбирането, че няма съвършенство, че в този точен момент сте достойни за истинско богатство, изобилие и жизненост.“

Дева — 777

Ако сте Дева, вашият ангелски номер 777 отразява доверието, което трябва да имате във Вселената. Правете нещата стъпка по стъпка, докато стигнете до мястото, където трябва да бъдете.

„Всичко е въпрос на доверие в пътя ви, доверие в потока, доверие, че имате всичко необходимо в себе си, за да успеете – че няма нищо ново, което може да ви се случи, че вече притежавате силата“, каза Лариса. „777 ви моли да се доверите на висшите си водачи и да имате вяра в невидимото.“

Везни — 333

Везните преминават през колективен труден период, но това не означава, че трябва да останат на това място, според ангел номер 333 .

„Знам, че нещата бяха малко трудни - много възходи и падения, върхове и спадове, много конфликти“, каза тя. „Нещата ще се уравновесят. Спрете да се борите, спрете да натискате и позволете на забавната си страна да се прояви.“

Въпреки че светът може да изглежда малко нестабилен в момента, Везните могат да се доверят, че балансът идва.

Скорпион — 999

Подобно на Овните, Скорпионите са готови за нови начала. Още по-хубаво е, че ще ги откриете от място на мир.

„Посланието е да се отпуснете, да приемете новото, да се освободите от старото и да спрете да насилвате“, обясни Лариса. „Вие сте тук, за да намерите примирение с миналото, трябва да сключите мир с настоящето и трябва да започнете нов преход. Позволете на тази трансформация да се случи, като премахнете старите си системи от вярвания за това кой сте мислили, че сте или кой сте мислили, че трябва да бъдете. Време е да започнете на чисто.“

Стрелец — 11:11

За Стрелеца, вашият ангелски номер 11:11 отразява растежа, който предстои да преживеете.

„Всичко е свързано с растеж, еволюция, разширяване и ново чувство за цел и идентичност“, каза Лариса. „Играли сте на дребно, играли сте на сигурно и е време да се впуснете изцяло и да настоявате за тази нова глава, която сте искали.“

Най-накрая ще получиш това нещо, което чакаш, и всичко това в идеалния момент.

Козирог — 666

Козирози, вашият ангелски номер 666 символизира хармонията, която ще почувствате във взаимоотношенията. Ще бъде сякаш се завръщате у дома.

„Това е красива енергия на семейството, на дома, на женската любов“, сподели Лариса. „Става въпрос за това как конфликтите във връзката приключват. Вие сте на път да изведете връзките си на съвсем ново ниво и сте на път да се влюбите в хората си, в живота си и в целта си. Всичко е свързано с тази енергия, че най-накрая ще се почувствате сякаш сте у дома си, ще правите каквото искате с когото искате да го правите.“

Водолей — 12:12

Ако сте Водолей, можете да очаквате някои доста драматични промени в живота си. Но не се притеснявайте - това е нещо хубаво!

„Големи промени те очакват, Водолей“, каза тя. „На път си да направиш огромен скок към големи рискове, но, Боже мой, толкова много награди те очакват. Правиш пълен завой на 180 градуса. Животът ти ще стане неузнаваем с това решение. Ще преминеш от, например, мрак към светлина, от горещина към студ, от тъга към забавление. Време е да започнеш това ново приключение.“

Риби — 1234

Риби, нещата си идват на мястото. С ангелското ти число 1234 , можеш да очакваш невероятни неща в живота ти, които ще те накарат да се чувстваш пълноценен/завършена.

„Вие буквално сте на прага да завършите мисията си или поне да я формулирате“, сподели Лариса. „Всеки тук има специфична карма/дхарма/цел. Това ви казва, че най-накрая сте на пътя към изпълнение на житейската си цел, житейския си път и мисията си в този свят, защото сте на път да направите някои големи неща.“