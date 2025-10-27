Войната в Украйна:

Стихотворение на деня, 28 октомври, Евтим Евтимов

27 октомври 2025, 22:01 часа 0 коментара
Съдържание:

"На прозореца"

Загребала в ръката си гореща

едно дъждовно облаче над мен,

ти бършеше прозореца отсреща,

от погледите мои замъглен.

 

Нечути думи, срещи неприети,

изписана от сълзи стъклопис,

изтриваше над мене ти. И ето -

прозорецът отново беше чист.

 

Просветваха стъхлата като листи.

Изтрити бяха тъмните следи.

А аз си мислех, че небето чистиш,

и падаха в ръцете ми звезди.

 

Росата в равнината е изгряла

По капките и сребърни вървя

А утре сам ще бъда капка бяла

Под тая необятна синева

 

Пчелите ще ме търсят по цветята

Щурците – в кладенчета от очи

Земята – в облаците и тревата

А аз ще бъда в твоите очи

Евтим Евтимов

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Поезия стихотворение Евтим Евтимов
