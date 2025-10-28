Стихотворение на деня, 29 октомври, от Димчо Дебелянов

"Светъл спомен"Светлий спомен за теб е кат книга любима,денонощно пред мен е разтворена тя...Аз съм вечно в лъчи, аз съм вечно в цветя,сляп за тъмната нощ и злокобната зима. Всеки ред буди в мен непознати мечти,на безбройни слънца грей ме трепетът златен,ти се носиш над мен като лъх ароматени сърцето ти в блян до сърце ми трепти. И живеем в страни, чийто мир не смущавани суетна мълва, ни гнетяща печал;любовта ни е чист, непомътен кристали със звездни венци вечността ни венчева. Там летим и цъфтим сред цветята - цветя;окрилени души нивга страх не обзима...Светлий спомен за теб е кат книга любима,денонощно пред мен е разтворена тя...Димчо Дебелянов

"Светъл спомен"

Светлий спомен за теб е кат книга любима,

денонощно пред мен е разтворена тя...

Аз съм вечно в лъчи, аз съм вечно в цветя,

сляп за тъмната нощ и злокобната зима.

Всеки ред буди в мен непознати мечти,

на безбройни слънца грей ме трепетът златен,

ти се носиш над мен като лъх ароматен

и сърцето ти в блян до сърце ми трепти.

И живеем в страни, чийто мир не смущава

ни суетна мълва, ни гнетяща печал;

любовта ни е чист, непомътен кристал

и със звездни венци вечността ни венчева.

Там летим и цъфтим сред цветята - цветя;

окрилени души нивга страх не обзима...

Светлий спомен за теб е кат книга любима,

денонощно пред мен е разтворена тя...

Димчо Дебелянов