Стихотворение на деня, 9 септември, от Евтим Евтимов

"Сънувал-несънувал"Сънувал-несънувал първа срещаразделял-неразделял своя сън,една любов на прага те посреща,но истинската пак зове отвън Умирал - неумирал с тайно слово,измамван-неизмамван от жена,ти може да се влюбиш пак отново,но истинската само е една. Загубил-незагубил чувство нежно,намерил-ненамерил свой обет,ти може да сънуваш нещо прежно,но истинското да е там, напред. Заричал-незаричал огън вечен,издигал-неиздигал длан за мъст,ти може на една да си обречен,но друга да е истинския кръст. Откривал-неоткривал радост жива,очаквал-неочаквал, пял-непял...И тъй - живота бавно си отива,и взема туй, което ти е дал.Евтим Евтимов

